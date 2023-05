Si conferma la regione d’Italia con più bandiere blu amata da star italiane e internazionali

Tornano anche quest’anno le bandiere blu per le località di mare. La lista è lunghissima tra comuni e spiagge, ma tirando le somme una regione è quella che vince amata da star come i Ferragni, i Reali d’Inghilterra, le Kardashian e tanti altri.

L’Italia è piena di posti magnifici, assolutamente vero. Ma ce ne sono alcuni che stregano il cuore e che diventano posti preferiti. Quei luoghi dove torni ogni estate, anche solo per un weekend, oppure decidi di acquistare casa per trascorrerci più tempo possibile. Se poi sono dei luoghi bandiera blu allora l’affare è nelle nostre mani.

La bandiera blu viene affidata dalla Foundation for Environmental Education a quei luoghi di mare che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Sono 226 le località e 84 gli approdi turistici che in Italia godono di questo riconoscimento. Su questi 226 comuni le spiagge sono 458. Sono invece 16 le Bandiere Blu in più rispetto al 2022.

Enti e criteri

Diversi Enti Istituzionali hanno cooperato, tra i cui il Ministero del Turismo, con il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, l’Istituto Superiore di Sanità, gli Ordini dei Chimici e dei Fisici; poi le università come quella della Tuscia-Laboratorio di Ecologia Marina; l’Università per Stranieri di Perugia, e i privati, come i sindacati balneari.

I criteri del programma sono 32 e vengono aggiornati ogni volta per spingere le amministrazioni locali a impegnarsi per risolvere e migliorare le problematiche inerenti l’amministrazione del territorio al fine di una attenta tutela dell’ambiente.

La Liguria si conferma la regione d’Italia

A splendere torna la Liguria. Una regione molto amata dagli italiani, soprattutto quelli che vivono al Nord, ma anche da tantissimi stranieri. Dei luoghi meravigliosi, tutti da scoprire perché assolutamente deliziosi. Vediamo allora quali sono i luoghi della Liguria con le Bandiere Blu.

In provincia di Imperia troviamo Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina.

In provincia di Savona abbiamo Laigueglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze.

Provincia di Genova ci sono Sori, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia.

Infine, in provincia di La Spezia abbiamo Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia. E così la Liguria si conferma la regione d’Italia con più Bandiere Blu.