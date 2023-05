Pranzo o cena pronti in pochi minuti con 2 ricette perfette anche per chi non è bravo come Cracco

Cucinare può trasformarsi da una necessità in un piacere se si riescono a trovare le preparazioni giuste. Secondi di carne o antipasti a base di cavolo rosso possono essere una valida alternativa ai classici piatti.

Cimentarsi nella preparazione di piatti sempre diversi non è una cosa da tutti. In molto lamentano la mancanza di tempo, mentre in altri casi sono creatività e voglia a scarseggiare. Per ovviare a questo si consiglia di farsi un piano settimanale con le ricette da portare in tavola. In questo modo si riuscirà ad organizzare meglio il tutto senza incorrere in ansie. Tra le ricette migliori e più semplici da preparare troviamo le insalate e le preparazioni a base di carne. Tra le insalate quella di cavolo con noci e mandorle, e tra le seconde le polpette di manzo. Ricette facili e veloci da preparare anche in settimana. Per chi non ama i cavoli si consiglia di provare la catalogna che, con il suo sapore amaro, saprà conquistare.

Pranzo o cena pronti in pochi minuti grazie a queste 2 ricette

Per l’insalata di cavolo rosso bisognerà procurarsi della verza, del cavolo rosso, noci, mandorle oltre ad aceto, sale e pepe. La verza e il cavolo andranno tagliati a strisce e lasciati in ghiaccio per circa mezz’oretta. Questo farà diventare i nostri ortaggi ancora più fantastici, la croccantezza stupirà.

In seguito prendere una ciotola di dimensioni minori e unire insieme aceto, sale e pepe. Mescolare per creare il condimento. Scolare verza e cavolo e condire con l’emulsione di aceto, sale e pepe. Aggiungere le noci, le mandorle e servire in tavola. Chi desidera preparare un’insalata più sostanziosa potrà aggiungere una mozzarella tagliata a tocchetti o dell’avocado.

Polpette

La seconda preparazione semplice che si propone sono le polpette di manzo. Acquistare della polpa di manzo, del prezzemolo, un uovo, dell’aglio, sale, pepe e olio EVO. Prendere l’aglio e unirlo al tuorlo dell’uovo, il tutto andrà mescolato. Dopo aver tritato la carne, unirla in una terrina all’uovo, all’aglio, al prezzemolo. Aggiungere sale e pepe a piacimento e procedere mescolando il tutto. Suddividere la carne in una decina di polpette rotonde da appiattire leggermente.

Da ultimo scaldare le polpette in una padella antiaderente con un filo di olio EVO per circa 5 minuti. Assicurarsi che tutti i lati delle nostre polpette siano ben rosolati prima di spegnere il fuoco. Una volta pronte, servire in diversi piatti di portata ben calde. Le polpette preparate in questo modo, poi, potranno essere condite con del sugo rosso o con un filo di olio. All’impasto, oltre all’uovo, uniamo anche del pangrattato e del formaggio grattugiato per un gusto ancora più incredibile. Quindi, pranzo o cena pronti in pochi minuti con la preparazione di queste 2 ricette.