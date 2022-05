Avremo grandi sorprese posizionando il prezzemolo in questo punto dell’orto con un sistema per renderlo rigoglioso al sole e all’ombra

Se siamo appassionati di giardinaggio e cucina, avere in balcone o in giardino un angolo dedicato alle erbe aromatiche è indispensabile. I lavori da fare per ottenere piante rigogliose, però, sono diversi. Le erbe aromatiche sono profumate e migliorano l’estetica degli spazi luminosi della casa. Seguendo determinate regole si possono ottenere piccole aiuole ornamentali di valore.

In giardino possiamo creare bordi eleganti grazie a piccoli accorgimenti proficui. Avremo grandi sorprese se posizioniamo il prezzemolo e le altre erbe aromatiche nel modo giusto rispettando la rotazione annuale della semina. Il prezzemolo è una delle erbe aromatiche più famose e utilizzate. Appartiene alla stessa famiglia del cumino e del finocchio e di aspetto è simile al coriandolo.

Ricco di minerali e vitamine, si distingue anche per il contenuto di flavonoidi che sono antiossidanti e aiutano nella prevenzione di diverse malattie. La vitamina C, se sfruttata tramite la preparazione di tisane con il miele, aiuta a curare raffreddori e malanni di stagione.

La giusta protezione

Per avere piante rigogliose è necessario seguire determinate regole che riguardano soprattutto il posizionamento e la rotazione annuale della coltivazione. La parte dell’orto in cui coltivarle deve essere quella con più luce e caldo e il terreno deve essere asciutto. I ristagni non fanno bene alle piante di prezzemolo, così come alle altre erbe aromatiche.

In giardino e in balcone, la posizione migliore è quella vicina a un muro, in modo che ci sia una buona protezione dalle correnti d’aria. Eliminando sbalzi termici, la crescita sarà più veloce e le piantine saranno più forti.

Il prezzemolo resiste agli attacchi di parassiti e funghi a patto che il terreno sia povero di azoto e le innaffiature siano corrette. Se sbagliamo la quantità di acqua e innaffiamo costantemente, l’apparato radicale potrebbe marcire.

Le altre regole da seguire riguardano la rotazione delle colture. Per non commettere errori dobbiamo dividere le coltivazioni in settori.

Sono 3 i settori che potremmo creare. Nel primo inseriamo le piante che consumano molte sostanze nutritive come le insalate e le patate. Nel secondo sistemiamo le piante che hanno consumi inferiori come aglio, carote e finocchi. Per quanto riguarda il terzo settore, invece, qui ci sono le piante aromatiche come il prezzemolo.

Dopo il primo anno di coltivazione, quando prepariamo il terreno per la nuova semina, il prezzemolo può essere coltivato nel settore in cui abbiamo coltivato aglio e carote. Questo perché il terreno potrebbe avere ancora una fertilità residua.

Le coltivazioni di prezzemolo non solo consumano pochissimi nutrienti, ma permettono all’azoto di ristabilirsi nel suo grado naturale. Oltre a trovare la fertilità adatta per crescere rigogliosa, l’anno successivo la pianta permetterà di avere in quel settore coltivazioni che consumano di più. I vantaggi di piantare il prezzemolo quindi sono numerosi. È anche per questo è una delle piante più amate in assoluto.

