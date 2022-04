Siamo a inizio aprile e Pasqua non è ancora arrivata. Questo, però, è il momento per programmare le ferie estive, perché l’estate è dietro l’angolo. Per molti le vacanze sono sinonimo di mare e relax. Da sempre, le isole della Grecia attirano numerosi turisti. D’altra parte, in quelle zone, il mare è stupendo. In molte isole, poi, ci sono anche pittoreschi villaggi che incantano perché sembrano di un’altra epoca. Ancora oggi, molti sono convinti che per andare all’estero si debbano spendere per forza tanti soldi. In realtà, con la giusta organizzazione e reperendo le corrette informazioni, è possibile andare quasi ovunque. In qualunque parte del Mondo, infatti, si può spendere tanto o poco.

Lo stesso accade in Italia. Per prima cosa, di certo, se si vuole risparmiare non bisogna puntare su località modaiole. Tuttavia, come già accennato, basta anche un pizzico di senso pratico. Ecco, ad esempio, qualche consiglio per visitare le splendide Cinque Terre senza spendere cifre folli. Rimanendo concentrati sulla Grecia, queste 3 isole sono economiche e consigliate per le famiglie. Nel presente articolo andremo a suggerire un’altra località greca da prendere in considerazione, soprattutto se ci si vuole beatamente riposare tra spiaggia e mare.

Quest’isola greca dal mare cristallino è una perla per rilassanti vacanze economiche ed è divenuta celebre per un film

L’isola di cui stiamo per parlare è Skopelos. Appartenente all’arcipelago delle Sporadi, Skopelos si trova tra Skiathos e Alonissos. È considerata una delle più belle isole di tutta la Grecia. Non è un caso che sia stata scelta come location per “Mamma Mia!”, il celebre musical degli Abba che ha riscosso il record di incassi. Specifichiamo che Skopelos, nel film, è chiamata isola di Kalokairi, che in greco vuol dire “estate”.

Skopelos è un’isola piuttosto tranquilla, anche perché non è comodissimo arrivarci. Il volo atterra sulla vicina Skiathos e, da lì, si deve poi prendere il traghetto.

Le più belle spiagge di Skopelos

A Skopelos ci sono tante spiagge molto suggestive. Lambite dalle acque di un mare cristallino, sono incorniciate dai pini marittimi. Tra le migliori spiagge tra cui scegliere, si ricordano:

Glysteri: la spiaggia “cittadina”. Di certo non la più suggestiva ma, sicuramente, molto comoda e comunque molto carina;

Stafylos: spiaggia bella ma, più che altro, nota per un mito. La leggenda, infatti, narra che qui si trovi la tomba del figlio di Arianna e Dioniso;

Limnonari: l’unica spiaggia sabbiosa dell’isola;

Perivoliou e Katakoluos: spiagge molto tranquille, ideali per chi non ama la confusione;

Velanio, una delle spiagge naturiste;

Kastani e Panormos, infine, sono le spiagge più affollate anche perché dotate di servizi e tanti divertimenti.

Oltre allo splendido mare, un’altra grande attrazione di Skopelos sono i suoi antichi monasteri. Sparsi sull’isola ce ne sono parecchi. I più sono concentrati sul monte Palouki e quattro sono tuttora abitati. In genere, sono collocati in posizioni isolate e panoramiche. Abbiamo così scoperto che quest’isola greca dal mare cristallino è una perla che riserva tantissime sorprese.

Lettura consigliata

Paesaggi lunari e spiagge caraibiche in un’isola a poche ore da noi