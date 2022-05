Siamo ormai in maggio. È il momento di prenotare le vacanze estive. Il momento storico che stiamo vivendo non è dei migliori. Soprattutto dal punto di vista economico, si cerca di risparmiare più che si può. D’altra parte, è aumentato tutto, anche i beni di prima necessità. Eppure, alle vacanze è difficile rinunciare. Dopo mesi di lavoro, tutti ci meritiamo una bella pausa ristoratrice di almeno una o due settimane. Molti pensano che per andare in vacanza si debbano spendere tanti soldi. In realtà, ci sono località, spesso poco rinomate, che hanno costi davvero accessibili. Gli amanti del mare, ad esempio, resteranno entusiasti di questa isola delle Canarie senza spendere cifre esorbitanti.

La Grecia è una meta molto ambita per il suo splendido mare. Vi sono mete rinomate e piuttosto costose, come Santorini e Mykonos. Ma non tutta la Grecia è così. L’arcipelago greco è costellato da centinaia di isolette. Oltre alle più famose, ce ne sono decine e decine ancora allo stato quasi brado. Si tratta di perle preziose non ancora invase dal turismo di massa. Proprio per questo, offrono una bellezza incontaminata e sono anche piuttosto economiche. A titolo esemplificativo, ricordiamo questa isola diventata famosa per un divertente musical. Nelle prossime righe andremo a consigliare un’altra isola greca che stupisce chi ci va.

Acque trasparenti, natura incontaminata e villaggi autentici in quest’isola che ci regalerà vacanze da sogno spendendo pochi soldi

Ci troviamo nella parte più a Nord dell’arcipelago delle Cicladi. Stiamo per parlare di Andros, la seconda isola più grande dopo Naxos. Per le sue caratteristiche, Andros viene considerata come un mix che riunisce la bellezza delle varie isole della Grecia. La sua più grande peculiarità sta nella varietà della natura e delle innumerevoli tipologie di spiagge. Ad Andros, infatti, si trovano spiagge per tutti i gusti: con sabbia fine, ciottoli, mista ed anche scogliere. La spiaggia più nota e più grande dell’isola è Agios Petros, che è sabbiosa ed attrezzata. Nella zona più selvaggia dell’isola ci sono le spiagge di Zorkos, Vilhada, Fellos e Vitali. La costa Est ha un mare indomabile e, per questo, è frequentata più che altro dai surfisti. Le spiagge più belle, ma un po’ difficili da raggiungere, sono Achla, Gyalia e Steno Beach.

Gli autentici villaggi di Andros

Come accennato, Andros non è fatta di solo mare e natura. Ci sono anche incantevoli villaggi dove scoprire ed assaporare l’autentica e genuina atmosfera greca. Stenies è caratterizzato da stretti vicoli e tradizionali casette bianche con le tipiche tegole rosse. Immerso in uno scenografico bosco fatto di platani e cipressi, il villaggio di Menites è famoso per le acque che scendono dalle sorgenti sul monte Petalo. Questa zona, infatti, è piena di fontane. Merita una visita anche il borgo di Kochilos, che si trova in una zona montuosa. Caratterizzato da stradine acciottolate, offre magnifiche vedute panoramiche sul Mar Egeo. Quindi, grazie ad acque trasparenti, natura incontaminata e villaggi autentici, Andros è una meta sicuramente da considerare per la prossima estate.

Come raggiungere Andros

Andros non dispone di un aeroporto. Il modo più semplice per arrivarci è atterrare ad Atene o a Mykonos e, da qui, prendere il traghetto.

