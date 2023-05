Hai uno di questi 3 libri nella tua libreria? Controlla bene: potresti guadagnare fino a 70mila euro

Fortunatamente, leggere è ancora una passione molto diffusa e, come quasi in ogni campo, anche nella lettura ci sono i fanatici di collezionismo. Devi sapere che alcuni libri possono avere un valore incredibile. Oggi vogliamo svelarti che potresti guadagnare un sacco di soldi se possedessi uno di questi libri. Scopri subito se è il tuo giorno fortunato!

I collezionisti sono disposti a pagare cifre folli per possedere alcuni oggetti. Così come con telefoni e monete, anche nel mondo dei libri è molto diffusa la pratica del collezionismo. Ma cosa rende un libro più prezioso rispetto agli altri? Innanzitutto, l’importanza del testo stesso. Se un libro ha cambiato il corso della storia o ha determinato un’importante scoperta, esso senza dubbio acquisterà più valore. Se un testo possiede illustrazioni originali e rare varrà molti soldi. Un altro fattore determinante è la prima edizione, che rende un libro più interessante. Ovviamente ad accrescerne il valore sono anche una dedica o una firma e le condizioni stesse del testo.

Da non trascurare è anche la provenienza del libro. Se, ad esempio, il libro è appartenuto a un personaggio illustre o a un parente dell’autore, il valore crescerà. Infine, la rarità del libro, ovvero se è stato prodotto in un numero di copie limitato. Questo elemento può fare la differenza.

Hai uno di questi 3 libri in casa? Sei davvero molto fortunato perché valgono un mucchio di soldi

Harry Potter è la saga di libri più letta al Mondo. Si stima che il primo dei sette libri “Harry Potter e la Pietra Filosofale” abbia venduto oltre 107 milioni di copie. Insomma, una bella soddisfazione per l’autrice britannica J. K. Rowling.

Quello che non tutti sanno è che questo libro è stato pubblicato nella prima edizione originale solo nel 1997. Se ne possiedi una potrebbe essere il tuo giorno fortunato. Poco tempo fa, questo libro è stato venduto a ben 37mila dollari, ovvero oltre 34mila euro. È una cifra da capogiro, per la quale vale la pena spendere del tempo per dare una controllata nella nostra libreria.

Un altro fantasy dal valore inestimabile: controlla subito se lo possiedi

La prima edizione originale risale al 1937 e qualcuno di noi potrebbe averlo ereditato dalle librerie di nonni e zii. Stiamo parlando di “Lo Hobbit, There and Back Again”, capolavoro di Tolkien. Nelle successive edizioni, il sottotitolo è stato rimosso e questo rende la prima edizione un pezzo da collezione.

Inoltre, questo testo possiede la copertina illustrata dall’autore. Queste due caratteristiche fanno salire il valore del libro alle stelle: è stato venduto alla cifra esorbitante di oltre 70mila euro.

L’ultimo è un libro italiano che tutti noi abbiamo letto almeno una volta nella vita

Se hai uno di questi 3 libri oggi è il tuo giorno fortunato. L’ultimo di essi lo conosciamo tutti molto bene ed è “Il gattopardo” di Tomasi da Lampedusa. L’edizione originale di questo splendido romanzo storico risale al 1958 e ne sono state stampate soltanto 3.000 copie. Se ne possiedi una di queste potresti guadagnare più di 1.000 euro.

Insomma, leggere è un’esperienza magnifica e una grandiosa avventura. Oggi abbiamo scoperto che questa buona abitudine a volte paga. Perdere qualche minuto del tuo tempo per dare un’occhiata tra i tuoi libri potrebbe letteralmente cambiarti la giornata.