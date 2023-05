In vacanza con solo 40 euro: ecco un bellissimo borgo da visitare non lontano da Verona

Hai voglia di andare in vacanza o di fare un weekend fuori porta ma sei al verde? Ecco il posto perfetto se vuoi spendere poco, visitare luoghi incredibili e bere del buon vino! Siamo in Veneto, vicino Verona e a pochi passi dalla Valpolicella!

Pensiamo sempre che per andare in vacanza bisogna andare in posti affollati e turistici. Grandi città come Milano, Roma, Firenze o la splendida Venezia vengono assaltati dai turisti tutto l’anno. È per questo che è difficile trovare un alloggio a prezzi economici in queste metropoli. Ma qui in Italia abbiamo una ricchezza che in tanti ci invidiano, i borghi. Ed è proprio un borgo incantato quello di cui parleremo oggi, pronti a prenotare?

In vacanza con solo 40 euro, in Italia i borghi sono low cost

Il grosso vantaggio dei paesini e delle cittadine è proprio che sono più economiche. Se vogliamo visitare città più grandi, invece di accontentarci di un hotel in periferia, perché non spostarci di qualche chilometro? Oltre al vantaggio della calma e della tranquillità di un posto meno affollato, risparmieremo un bel gruzzoletto! Il Veneto, ad esempio, è una Regione che regala gemme più bella dell’altra, come Monteforte d’Alpone e Bassano del Grappa. Ma anche itinerari tra le montagne molto più vicino a Verona come quello del meno conosciuto Monte Baldo. Ed è proprio qui in Veneto che c’è il borgo incantato di Soave, dove visitare il bellissimo Castello Scaligero.

Cosa fare, tra buon vino e paesaggi da favola

L’attrazione principale è sicuramente il Castello Scaligero, simbolo della città che sovrasta il borgo antico. Prenotare una camera nel cuore del borgo medievale non è difficile, né costoso. Tra b&b, affittacamere e hotel. Se vuoi spendere poco meglio controllare le offerte, una camera matrimoniale per il prossimo weekend costa sui 40 € a persona. Un vero affare se vuoi passare il weekend fuori e visitare Verona, ad esempio. Ma anche a Soave c’è molto da vedere, come lo stupendo e caratteristico borgo di Rocca Sveva. Nata nel 1898, questa cantina sociale cooperativa è una vera esperienza. Questa suggestiva cantina al limite delle mura scaligere è un vero spettacolo. La struttura, il parco botanico, la villa antica e il tour nei sotterranei dove nasce il loro vino DOC. Il prezzo per un tour tradizionale con degustazione? Solo 30 € a persona!

Ecco un’idea su dove andare in vacanza con solo 40 euro ma visitando anche posti più grandi e turistici. Se il tuo budget è leggermente più alto e hai voglia di andare all’estero ci sono alcune opzioni incredibili. Ad esempio, lo sapevi che esiste un posto bello come le Canarie dove andare spendendo poco più di 300 €? Stiamo parlando di Madeira, splendida isola portoghese al largo della costa del Marocco!