Acque limpidissime e profumo di limoni in questo borgo amato da inglesi e tedeschi, imperdibile in estate

Si rimane sempre stupiti della bellezza dei piccoli borghi, perle splendide nella loro unicità. Ben lo sanno gli stranieri che vengono nel Bel Paese con le idee molto chiare sui luoghi in cui soggiornare. Tra le mete predilette di inglesi e tedeschi figura il lago di Garda con le sue spiagge balneabili e i piccoli borghi ricchi di fascino che costellano le rive. Come il piccolo gioiello che andremo a conoscere.

L’estate si avvicina e il desiderio di evasione si fa prepotente. Questa piccola località romantica potrebbe essere il luogo ideale per una vacanza breve prima del gran caldo. Secondo i dati delle agenzie turistiche, maggio e giugno sono i mesi preferiti dagli stranieri per andare in vacanza. Le temperature sono piacevoli, i prezzi contenuti. I turisti amano non solo le città d’arte e le località balneari, ma anche i laghi.

Sembra di essere al mare

Il Lago di Garda piace tanto perché lungo le sue rive sembra di essere al mare. Molte spiagge sono balneabili, il microclima è eccezionale, le coste e le colline sono ricche di vegetazione. Limoni, ulivi, palme e vigneti arrivano quasi a filo d’acqua e concorrono a creare un ambiente simile a quello marino. Gli stranieri lo amano alla follia. Secondo le indagini di settore, per il mese di giugno è una delle mete più gettonate, soprattutto da inglesi e tedeschi. Ma gli italiani sono più fortunati. Bastano poche ore d’auto per molti di loro per raggiungere questo angolo di paradiso dove non solo le spiagge ma anche il territorio circostante riserva paesaggi sorprendenti da ammirare e da scoprire. Grotte e cascate, parchi naturali e giardini botanici. Acque limpidissime e profumo di limoni.

Insignito della Bandiera Blu

Sulla sponda bresciana del lago tre spiagge sono state insignite della Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla FEE. Viene dato a quelle località marine o lacustri che soddisfano determinati criteri relativi alla qualità delle acque, alla sostenibilità ambientale e delle infrastrutture. Accanto a Gardone Riviera e a Sirmione quest’anno c’è una new entry, Toscolano Maderno. Toscolano Maderno è un romantico borgo con le case color pastello che si specchiano nelle acque del lago. Alle sue spalle i profili sinuosi delle colline con le antiche limonaie. La passeggiata lungolago è bellissima al tramonto con i raggi del sole che tingono l’acqua di sfumature rosse. Un ottimo antidoto allo stress.

Acque limpidissime e profumo di limoni

Toscolano Maderno accoglie i visitatori con i suoi panorami mozzafiato sul lago e sulle colline circostanti, con la sua bellezza naturale e le testimonianze di un passato molto antico. Il centro storico con la chiesa romanico-lombarda di Sant’Andrea, gli splendidi edifici nobiliari e l’antico porto conservano un fascino ammaliante. Si può prendere un aperitivo sul lungolago o assaggiare dell’ottimo pesce, prendere il sole o noleggiare tavole per il Sup. Oppure acquistare l’ottimo olio extravergine di oliva Garda Dop. Le possibilità sono infinite. Da Toscolano Maderno si parte in barca per un’escursione o per raggiungere gli altri splendidi borghi che si affacciano sul lago anche della sponda veneta e trentina. L’entroterra è ricco di vigneti e di bellezze naturali incomparabili. Tutto profuma di relax e di vacanza.