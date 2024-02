Arrivano gli occhiali smart che danno i superpoteri a chi li indossa: ecco come funzionano

I nuovi Frame AI Glasses di Brilliant Labs, sono occhiali smart che uniscono stile e tecnologia. Arrivano gli occhiali smart: ecco come funzionano e le potenzialità di questo rivoluzionario accessorio dalle caratteristiche uniche.

Nel panorama degli accessori tecnologici, i Frame AI Glasses di Brilliant Labs spiccano come una vera e propria rivoluzione. Questi occhiali smart non solo migliorano la tua visione del mondo, ma ti offrono anche un assistente personale basato sull’Intelligenza Artificiale. Che tu sia un professionista in cerca di un gadget all’avanguardia o un appassionato di tecnologia, i Frame AI Glasses sono destinati a stupirti.

Arrivano gli occhiali smart che danno i super poteri, o quasi

I Frame AI Glasses sono dotati di un display microLED, che sovrappone informazioni direttamente al tuo campo visivo. Grazie a un sofisticato sistema di prismi ottici, puoi visualizzare dati, notifiche e informazioni senza dover distogliere lo sguardo dal mondo reale. Immagina di avere un assistente virtuale sempre al tuo fianco, pronto a rispondere alle tue domande e a fornirti suggerimenti utili.

I Frame AI Glasses analizzano l’ambiente circostante e forniscono informazioni contestuali. Che si tratti di traduzioni istantanee, riconoscimento di oggetti o indicazioni stradali, questi occhiali ti aiutano a interpretare il mondo in modo più completo.

Non solo per guardare ma anche per comunicare

Questi occhiali smart offrono la possibilità di un sistema di comunicazione avanzatissima. Grazie ai microfoni e agli altoparlanti integrati, puoi effettuare chiamate, inviare messaggi e interagire con il tuo smartphone senza dover estrarre il dispositivo dalla tasca. E sono anche eleganti, il che non guasta perché oltre ad essere utili potrebbero diventare degli oggetti alla moda. Hanno un design elegante e leggero, sono realizzati con materiali di alta qualità e si adattano a qualsiasi montatura. Il loro peso di soli 39 grammi li rende comodi da indossare tutto il giorno.

Con i Frame AI Glasses, Brilliant Labs ha creato un prodotto che unisce stile, funzionalità e intelligenza artificiale. Questi occhiali smart sono pronti a cambiare il modo in cui interagiamo con il mondo, offrendoci un’esperienza visiva senza precedenti. Al momento della scrittura dell’articolo erano disponibili in preordine a 350 dollari.

Ma questi non solo gli unici occhiali tecnologici in vendita. Altri occhiali creati da Meta in collaborazione con Ray-Ban, potrebbero essere l’oggetto tecnologico più venduto nel 2024.