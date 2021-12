La salute del cervello non è solo una questione anagrafica. Oltre al tempo che passa, infatti, esistono tanti altri fattori che possono velocizzare o rallentare il suo processo di invecchiamento.

Per mantenere il cervello attivo, infatti, è importante curare le relazioni sociali, avere interessi culturali e praticare quotidianamente attività fisica.

In più, in pochi sanno che per garantire lunga vita al cervello sarebbe fondamentale anche quest’aspetto che tanti trascurano.

Anche l’alimentazione, però, ricopre un ruolo importantissimo sullo stato di salute dell’organismo e, nello specifico, del cervello. Non esistono prodotti miracolosi, sia chiaro, ma esistono alimenti ricchi di sostanze preziose che possono aiutare il cervello. Come? Proteggendolo e rallentandone l’invecchiamento. Ecco quali sono questi alimenti.

Per non far perdere colpi al cervello sarebbero utili questi alimenti preziosi che lo proteggerebbero

La natura ci fornisce tantissimi prodotti ricchi di sostanze benefiche che possono aiutare lo stato di salute del nostro organismo. Ecco perché è giusto scegliere ogni giorno i prodotti migliori per stare bene. Ciò che in pochi sanno, ad esempio, è che contro la perdita di memoria associata all’Alzheimer sarebbe utile questa pianta che molti hanno in casa.

Oltre a questo, però, la Fondazione Veronesi sostiene che alcuni alimenti conterrebbero sostanze particolarmente benefiche per il nostro organismo.

Alimenti buoni e che fanno bene

Partiamo da un grande classico. Per ridurre il rischio di Alzheimer sarebbero benefiche le noci, che ne rallenterebbero la comparsa. Così come lo sarebbero il salmone, i semi di lino e i semi di chia, che farebbero molto bene all’organismo perché ricchi di Omega 3. Inoltre, in pochi lo sanno ma questo pesce ridurrebbe colesterolo cattivo e trigliceridi e costa pochissimo.

Buone notizie anche per gli amanti del cioccolato (fondente)

Le banane, l’avocado, i fagioli di soia e il cioccolato fondente hanno una cosa in comune: tutti contengono magnesio. Questo sale minerale, infatti, sarebbe particolarmente indicato per chi ha subito una grave commozione cerebrale.

Ma le buone notizie per gli amanti del cacao non sarebbero finite qui. Secondo alcuni studi, i flavonoli del cacao aiuterebbero a migliorare la circolazione sanguigna e la salute del nostro cuore. Inoltre, ulteriori studi avrebbero provato che migliorerebbero anche la memoria.

Un piccolo frutto dalle grandi proprietà benefiche

Ricordiamo che anche i mirtilli apporterebbero benefici sul piano neurocognitivo. A ciò, ovviamente, si aggiungerebbero anche le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti di questi piccoli frutti viola. Insomma, ecco perché per non far perdere colpi al cervello sarebbero utili questi alimenti preziosi che lo proteggerebbero.