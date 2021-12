Si dice che l’antipasto e l’aperitivo aprano l’appetito e i nostri esperti di cucina non possono che essere d’accordo. Tra primi, secondi, dessert e amari, spesso si dimentica di quanto sia importante il piatto iniziale di ogni pasto come si deve. Non solo perché stimola la fame, ma anche perché è il segno di come andrà il resto del pranzo o della cena. Insomma, una buona impressione iniziale è assolutamente fondamentale per apprezzare anche le altre portate.

È per questo motivo che Noi della Redazione abbiamo pensato ad una ricetta deliziosa per aprire in bellezza le imminenti cene natalizie. La nostra idea riguarda una millefoglie tagliata a quadratini per deliziare tutti gli ospiti, piccoli e grandi. E se volessimo mangiarla come primo piatto? Nessun problema, perché questo manicaretto va bene anche come piatto principale che lascerà tutti a bocca aperta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Va bene come aperitivo, ma anche come antipasto e primo questa millefoglie dal sapore soffice e delicato

Chi l’ha detto che la millefoglie si mangia soltanto dolce? Oggi, ne prepareremo una ripiena di zucca, una particolare salsa al formaggio, funghi e granella di nocciole. Un piatto tanto squisito quanto semplice da realizzare. Vediamo subito di cosa avremo bisogno.

Ingredienti:

3 rotoli di pasta sfoglia;

200 grammi di zucca;

300 grammi di funghi;

100 grammi di granella di nocciole;

olio, prezzemolo e sale q.b.

Per la salsa al formaggio della millefoglie:

100 ml di latte;

50 grammi di parmigiano;

100 grammi di besciamella;

20 grammi di burro.

Iniziamo proprio dalla preparazione della salsa.

È veramente facilissimo perché non dovremo fare altro che unire gli ingredienti in un pentolino e cuocere a fuoco lento per una decina di minuti.

Lasciamoli sciogliere ed amalgamare per bene, mescolando spesso. Una volta pronta, lasciamo raffreddare la salsa e mettiamola da parte.

Passiamo adesso alla millefoglie.

Dalla cucina alla tavola

Va bene come aperitivo, ma anche come antipasto e primo questa millefoglie dal sapore soffice e delicato che piacerà proprio a tutti.

Tagliamo la zucca a dadini e cuociamola in padella con un filo d’olio e sale. Cuociamo anche i funghi per circa mezz’ora, aggiungendo un po’ di prezzemolo per insaporire.

Nel frattempo, bucherelliamo la sfoglia e stendiamola utilizzando un mattarello. Tagliamola in tre parti per agevolarci nel riempimento, adagiamola su una teglia ricoperta da carta forno e inforniamola per 15-20 minuti a 180 gradi.

Una volta pronta, togliamola dal forno e riempiamola con i vari ingredienti. Iniziamo dalla salsa al formaggio e proseguiamo con la zucca, i funghi ed infine la granella. Ripetiamo ad ogni strato. Inforniamo nuovamente per 5 minuti ed ecco che la nostra meraviglia è pronta.

Possiamo decidere di tagliarla a pezzetti o di lasciarla intera e distribuirla come piatto unico, in ogni caso sarà spettacolare.

Approfondimento

La torta salata pronta in 25 minuti salverà le nostre cene e le nostre tasche.