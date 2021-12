Chi ama il pesce non può non apprezzare il polpo. Un prodotto ittico saporito e versatile, spesso presente sulle tavole degli italiani.

Parliamo di un mollusco che vive sui fondali marini sabbiosi e rocciosi ed è molto diffuso nel Mar Mediterraneo. L’assenza dello scheletro gli permette di nascondersi facilmente tra i cunicoli rocciosi.

Le carni del polpo sono gustose, prelibate e adatte a molte cotture. Si tratta di un mollusco povero di grassi e quindi adatto anche a chi segue una dieta ipocalorica.

Prima di acquistare il polpo assicuriamoci che sia fresco. Controlliamo che abbia un colore brillante, la testa bianca, che le sue carni siano sode e i tentacoli non mollicci.

Possiamo preparare il polpo in diversi modi. Ad esempio, è perfetto da cuocere alla griglia, per creare un antipasto o un secondo piatto davvero molto gustoso. Oppure è un ottimo alimento da aggiungere ad una fresca ed estiva insalata di patate. Ricordiamo che per cucinare un polpo sempre morbido e non gommoso basta solo seguire questo semplice consiglio.

Né con patate né alla griglia ma il polpo cucinato così sarà una vera prelibatezza che conquisterà tutti

Non tutti sanno, però, che proprio come i calamari, le seppie e i gamberi, anche il polpo è un alimento ottimo da inserire nelle fritture di pesce. Infatti potrebbe essere servito come antipasto o come secondo piatto molto gustoso. Né con patate né alla griglia ma il polpo cucinato così sarà una vera prelibatezza che conquisterà tutti.

Per preparare una frittura di polpo perfetta, ci serviranno solo pochissimi ingredienti:

1,5 kg di polpo;

farina 00 oppure farina di riso;

olio per friggere;

sale quanto basta;

1 limone.

Per preparare questo succulento piatto, iniziamo lavando il polpo sotto l’acqua corrente. Eliminiamo il becco, l’occhio e le interiora. Sciacquiamo nuovamente, avendo cura di pulire per bene le ventose ed eliminare gli eventuali residui di sabbia. Asciughiamo e battiamo con un mattarello, per fare in modo che le sue carni diventino più morbide.

Ora è il momento di tagliare a pezzi il polpo e infarinalo. Scaldiamo l’olio e mettiamo a friggere il nostro amato mollusco. Sarà pronto quando diventerà ben dorato.

Prepariamo un piatto con della carta assorbente che servirà per eliminare l’olio in eccesso. Serviamo la nostra frittura ben calda, con sale e limone.

