Quando in casa si ha un solo bagno, ma anche quando ce ne sono due, un problema molto comune è la puzza di cacca che arieggia nel bagno. Cosa ovviamente normale, ma potrebbe essere spiacevole per chi viene dopo, soprattutto se è un ospite che sta alloggiando a casa nostra. Sicuramente un odore del genere è poco gradito, per quanto naturale, dato che in bagno ci vanno tutti. Però, possiamo dire basta alla puzza di cacca nel WC, perché ecco come eliminare il cattivo odore dal bagno dopo essere stati nella posizione del pensatore.

Cosa mettere in bagno

In bagno quasi sempre ci sono dei profumatori. Questi hanno proprio l’obiettivo di andare a coprire i cattivi odori e regalare così un bagno piacevole a chi lo vive. Ci sono i profumatori a tempo (quelli con il getto automatico), oppure i profumatori con i bastoncini di legno e ancora le candele profumate. Queste ultime, se non vengono accese, ovviamente non profumeranno. O meglio avranno un odore, ma non così forte da irradiare tutto lo spazio del bagno.

Queste, però, sono delle soluzioni per profumare l’ambiente, ma esistono delle soluzione proprio per il WC e soprattutto per questo specifico odore, di cui stiamo parlando. E quindi vediamo un pochino quali sono le soluzioni profumate contro l’odore di cacca.

Basta alla puzza di cacca nel WC, ecco come eliminare il cattivo odore dal bagno

Si trovano in commercio, oltre ai soliti spray e profumatori, dei prodotti creati apposta per rimuovere l’odore di cacca. Sono dei flaconi profumatissimi, che contengono un liquido altrettanto profumato da inserire nel WC. Sono dei liquidi che vanno a neutralizzare il cattivo odore della cacca, regalando invece un profumo delizioso.

Il metodo di utilizzo è molto semplice. Prima si va in bagno, poi si scarica lo sciacquone e poi si versano delle gocce di questo liquido nel WC. E il gioco è fatto, niente puzza.

Potremmo pensare ad un prodotto raro da trovare, ma in realtà no. Ad esempio, Aesop ha realizzato un post-poo drops con aroma limone e fiori, che lascia quindi la sensazione di un prato fiorito. Prodotto da inserire nel WC dopo essere andati al bagno.

Da spruzzare, invece, prima di andare in bagno è Poo~Pourri Originale Agrumi. Questo prodotto va messo nel WC prima, perché una volta che si sarà andati in bagno, gli odori immediatamente verranno catturati da questo liquido dal sapore di limone.

