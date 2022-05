Probabilmente una delle salse più famose e utilizzate al Mondo è la maionese, un ingrediente ideale per accompagnare diversi tipi di piatti. L’origine di questo diffuso elemento non è del tutto certo, esistono infatti svariate teorie su chi inventò per prima la ricetta tradizionale, ma è di sicuro molto antica. Sono tante le varianti create nei secoli. Per esempio, sono buonissime quelle con l’aggiunta dell’aglio tritato, quella con capperi ed erbe aromatiche e addirittura quella con peperoni sott’aceto.

Solitamente, siamo abituati ad acquistare questa salsa al supermercato, scegliendo tra tanti marchi e tipologie, light, vegetale o arricchita con altri sapori. In realtà, però, basterebbe poco per prepararla in casa in pochi minuti, per un risultato del tutto genuino.

Utilizziamo quest’olio per fare una maionese leggera e spumosa in casa senza farla impazzire e recuperiamo quella troppo liquida

Quella che si realizza in casa ha come ingredienti principali l’olio d’oliva, uovo, succo di limone o aceto. Molti, poi, utilizzano solo i tuorli o l’interno uovo e addirittura anche dell’acqua. Potremo farla a mano con delle semplici fruste, con il mixer o con un frullatore, il risultato potrebbe essere uguale se seguiamo determinati accorgimenti.

Secondo alcuni grandi chef, la ricetta vincente includerebbe: 3 tuorli, ½ cucchiaino di aceto, 5 dl di olio di semi, sale e pepe. Di sicuro dovremo utilizzare gli ingredienti a temperatura ambiente e, all’occorrenza, aggiungere un cucchiaio di acqua. Invece sembrerebbe che l’olio d’oliva non sia propriamente adatto, in quanto il sapore finale potrebbe essere eccessivamente forte e deciso, perdendo quel sentore delicato caratteristico.

Sarebbe più opportuno usare l’olio monoseme, di girasole o arachidi, per conferire un gusto, al massimo aggiungendo qualche goccia di quello d’oliva.

Dunque, utilizziamo quest’olio per fare una maionese leggera e spumosa, ma versiamolo a filo e amalgamiamo perfettamente, perché altrimenti potrebbe impazzire facilmente.

I trucchetti per un risultato perfetto

Tutti gli ingredienti dovrebbero essere a temperatura ambiente e l’olio incorporato lentamente per un risultato vellutato. È importante usare sempre lo stesso ritmo con la frusta o il mixer, evitando di cambiare direzione. Aggiungiamo solo alla fine l’aceto di vino bianco o il succo di limone. Lasciamo riposare la nostra maionese in frigo, in una ciotola coperta dalla pellicola.

Se notiamo che è eccessivamente liquida, vuol dire che abbiamo aggiunto il limone quando ancora la salsa non ha preso la giusta consistenza. Per recuperarla potremmo inserire nella ricetta un tuorlo sodo, una patata bollita schiacciata o altro olio a filo.

Se non abbiamo seguito bene tutti i passaggi, la maionese potrebbe impazzire, risultando slegata e grumosa. Allora dovremo aggiungere delle gocce di limone, un tuorlo, aceto nella salsa, o semplicemente dell’acqua.

