La cucina mondiale offre una variegata lista per quanto riguarda le migliori salse e condimenti semplici da realizzare per accompagnare carne e pesce. Perché si sa che un secondo piatto senza la sua crema d’accompagnamento risulta a dir poco incompleto. È un’abitudine avere quella ciotolina magica accanto un bollito o un pesce al forno, che farà gustare meglio tutta la ricetta. È anche una questione di tecnica culinaria e i migliori chef insegnano che per esaltare il piatto è in dispensabile prepararne una.

Per intolleranti e celiaci, a basso contenuto di colesterolo, esistono talmente tanti tipi di salse da soddisfare ogni palato ed esigenza. Ovviamente non si escludono i condimenti per i primi piatti e le verdure, che gli italiani sanno preparare con cura e dedizione.

Elenchiamo dunque le migliori salse e condimenti semplici da realizzare per accompagnare carne e pesce in pochissimo tempo.

La parola d’ordine è: frullatore a immersione

Perché comprare la maionese se si può fare in casa, e non c’è bisogno di incrociare le dita e sperare di non impazzire insieme a lei. Basta avere gli strumenti giusti come un minipimer e un recipiente stretto e lungo. Usare un limone, 2 uova a temperatura ambiente, 250 ml di olio monoseme da aggiungere a poco a poco, sale. Frullare al minimo della velocità finché il composto diventerà denso.

Vediamo ora la salsa agra, ottima anche sopra le uova, veloce e stuzzicante. Gli ingredienti da frullare, fino a creare una salsa liscia, sono: prezzemolo, peperoncino e cetrioli sott’aceto, olio, aceto.

La salsa verde è molto consistente e versatile. Mettere nel mixer: prezzemolo, aglio, acciughe, pane raffermo, aceto, cetriolini sott’aceto, capperi, olio e sarà pronta.

Salse calde

Il sugo piccante si adatta ad ogni pietanza, è particolare per il suo sentore, appunto, piccante. Cucinare in padella tutti gli elementi: pomodori, aglio, olio, capperi, olive peperoncino piccante, acciughe, origano. Ideale per accompagnare secondi di carne o pesce.

La famosa bagna cauda piemontese, oltre che per le verdure si abbina bene anche ad altri secondi. Rosolare in padella: acciughe, olio, burro e aglio. Di certo non è adatto alle diete ma di sicuro i piatti saranno al top.