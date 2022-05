Dopo un mese di maggio davvero scoppiettante, Netflix amplierà il suo catalogo anche per giugno con l’uscita di tanti nuovi contenuti da non perdere. Sul noto portale di streaming, infatti, già dai prossimi giorni sarà possibile guardare film e serie TV che ci terranno incollati allo schermo. Tra questi ci sono 3 film inediti, in particolare, che sono già sulla bocca di tutti. Nelle prossime righe vedremo quali saranno e perché non bisogna assolutamente perderli.

Uno sguardo verso un futuro distopico

Il primo film che ci sorprenderà per la sua trama è Spiderhead, in uscita su Netflix il 17 giugno. Si tratta di un adattamento cinematografico del racconto breve Escape from Spiderhead di George Saunders. Le vicende si svolgono all’interno di un penitenziario tecnologico e all’avanguardia, dentro il quale non vi sono celle, sbarre o divise. Ai detenuti viene solamente offerta la possibilità di impiantarsi volontariamente dei dispositivi in grado di somministrare dei farmaci che alterano la loro mente. In cambio di una riduzione della pena, quindi, alcuni detenuti accettano questa proposta. Nonostante i farmaci permettano un miglioramento dell’umore e delle capacità cognitive, ad un certo punto gli esperimenti prendono una piega diversa. Infatti, molti detenuti iniziano a mettere in discussione il tutto, lamentando il fatto di non avere più il diritto al libero arbitrio.

Da non perdere questi straordinari film su Netflix che ci faranno riflettere anche sul futuro

Dal 3 giugno, invece, sarà possibile vedere su Netflix un nuovo film intitolato Interceptor, diretto e sceneggiato da Matthew Reilly. Tra i protagonisti troviamo l’affascinante Elsa Pataky, che vestirà il ruolo di JJ Collins, un capitano militare che dovrà difendere una base missilistica nucleare nel Pacifico. Collins si troverà a dover gestire una terribile situazione in cui Alexander Kessel, un ex agente dei servizi segreti, vuole attaccare e sabotare la base.

Un documentario da vedere assolutamente

Il 19 giugno, infine, uscirà un attesissimo docufilm intitolato Civil: Ben Crump. Il documentario sarà incentrato sulla biografia e sulla storia di Ben Crump, un famosissimo avvocato americano specializzato in diritti civili. Egli, infatti, è attualmente l’avvocato delle famiglie di Breonna Taylor, Jacob Blake, Ahmaud Arbery e George Floyd, vittime di agenti di polizia americana. Diretto dalla pluripremiata regista Nadia Hallgren, in questo documentario verranno poste al centro le questioni sulla giustizia sociale, sui diritti e sull’uguaglianza in America. Quindi, sono assolutamente da non perdere questi straordinari film che ci permetteranno di dare un nuovo sguardo sulla realtà che ci circonda.

