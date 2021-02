Capita spesso di fare una ricetta, metterci tutta l’attenzione del caso, ma non essere comunque soddisfatti del risultato. A volte probabilmente la causa è legata alla nostra disattenzione, e dunque ad un errore che non ci siamo neanche resi conto di aver commesso. Altre volte invece non è nulla a che fare con il nostro talento o con la nostra capacità di esecuzione. Non dimentichiamoci infatti che anche la qualità degli ingredienti che utilizziamo è molto importante.

La scelta giusta

Non soltanto la qualità conta, ma anche il modo in cui decidiamo di legare gli alimenti tra loro. Ad esempio infatti un tipo di carne può legarsi benissimo con un determinato contorno ma, se inserito in un’altra ricetta, otteniamo un risultato scadente. La stessa cosa accade con il tipo di farina che decidiamo di sfruttare per la preparazione di antipasti e secondi. Infatti utilizziamo questa farina per avere fritti croccanti e dorati come non mai.

La semola macinata di grano duro

Quando vogliamo preparare un fritto di pesce, o anche un antipasto che richiede la frittura come passaggio obbligato, è importante scegliere il tipo di farina giusto in base al nostro obbiettivo. Dobbiamo innanzitutto capire come vogliamo che la nostra frittura risulti una volta servita. Se con poco olio e morbida, oppure croccante e bella dorata. Queste caratteristiche sono dettate proprio dal tipo di farina che scegliamo di usare.

Se vogliamo che il nostro piatto abbia il cosiddetto effetto crunchy, ovvero croccante, affidiamoci alla semola macinata di grano duro. Grazie alla sua composizione donerà al piatto una componente dorata e gustosa, in grado di far venire l’acquolina in bocca. Questa semola viene tra l’altro utilizzata anche per fare molti tipi di pane e di pizza, grazie proprio alle sue caratteristiche che donano morbidezza interna e croccantezza esterna. Dunque utilizziamo questa farina per avere fritti croccanti e dorati come non mai.