In ogni gruppo di amici ci sta sempre quella persona che sa come preparare la pizza fatta in casa. Anche se in questo periodo non si può, molti di noi erano soliti riunirsi per assaggiare le nuove creazioni del nostro amico cuoco. Fare la pizza dentro la propria cucina è infatti una tradizione bellissima da perseguire. Per non parlare del fatto che facciamo un grande regalo ai nostri amici e alla nostra famiglia. Anche se può sembrare semplice però, non è proprio una passeggiata.

Tanto tempo

Oltre al fatto che, come in ogni ricetta, possono accadere tanti inconvenienti, i tempi per preparare la pizza non sono per niente corti. Esistono dei metodi per velocizzare il processo, e li abbiamo svelati in passato in questo articolo. Molti però preferiscono attendere tutto il tempo necessario per una lievitazione naturale, in quanto sostengono che la pizza risulterebbe meno pesante. Un impasto per lievitare ci mette molto tempo. Alcune volte potrebbe addirittura succedere che, anche seguendo tutti i passaggi, il lievito non si decide a crescere. Dunque se l’impasto della nostra pizza non lievita è perché stiamo facendo questo errore.

Questione di sale

Possono essere tante le cause che non permettono all’impasto di lievitare. Non tutti sanno infatti che anche le condizioni ambientali della nostra cucina possono incidere. Una di queste è rappresentata dalla temperatura della stanza in cui il lievito sta riposando. Se infatti l’ambiente è troppo freddo, il processo non potrà avvenire. Quindi per essere sicuri che l’impasto stia ben al caldo mettiamolo all’interno del forno, ovviamente spento ma tenendo comunque la luce accesa. Se comunque il problema non si risolve, molto probabilmente è causato dalla quantità di sale.

Infatti molti non ne sono a conoscenza ma il sale ha un ruolo importante nella lievitazione di un impasto. Non lo inseriamo nella ricetta soltanto per il sapore, ma anche per aiutare il processo di lievitazione. Dobbiamo inoltre anche stare attenti a non esagerare con le quantità, altrimenti potrebbe interferire lo stesso con il processo. Dunque se pensiamo di non aver salato abbastanza, siamo ancora in tempo per rimediare. In caso contrario, dovremmo ahimè ricominciare da capo. Dunque se l’impasto della nostra pizza non lievita è perché stiamo facendo questo errore.