L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel prevenire alcune patologie nell’uomo, ma anche nel combattertele. Ogni giorno ricercatori di tutto il mondo scoprono nuove sostanze alimentari contenute in cibi che hanno benefici per cuore fegato e cervello.

Per esempio, pensiamo che la frutta faccia bene, ed è vero. Eppure alcuni tipi di frutta, quella più zuccherata, possono essere dannosi per chi soffre di alcune patologie. Ecco perché per alcuni è vietato mangiare questi frutti per un motivo che è davvero difficile da immaginare. Infatti è difficile da pensare che la frutta possa fare male.

Come alle volte viene difficile immaginare che certi alimenti, che utilizziamo tutti i giorni, siano una fonte di beneficio. È il caso dell’aceto balsamico. Alcuni studi hanno scoperto che utilizzando questo condimento si contrasta il colesterolo e si abbassa la glicemia. Sappiamo che il colesterolo è fondamentale per il nostro organismo, ma un eccesso del tipo LDL (colesterolo cattivo), può danneggiare le arterie. Il deposito di grassi in eccesso può creare difficoltà al sangue che scorre nelle arterie. Ecco perché è necessario tenerlo sotto controllo.

Ogni giorno si scoprono nuovi alimenti che aiutano a tenere sotto controllo il livello di colesterolo e diabete nel sangue. Per esempio lo zenzero aiuta a prevenire entrambe le patologie, questa straordinaria spezia combatte diabete, colesterolo e migliora le funzioni del cervello.

Un recente studio ha rivelato come l’aceto balsamico possa essere d’aiuto per combattere colesterolo e livello di zuccheri nel sangue. Questa ricerca ha riguardato 4 gruppi di conigli. Ogni gruppo ha ricevuto una dieta diversa. Al primo, una data una dieta normale e ad un secondo gruppo una ricca di colesterolo. Agli altri due gruppi è stata data la medesima dieta di colesterolo. Nel terzo gruppo la dieta risultava arricchita con 5 ml di aceto balsamico. Nel quarto gruppo la dieta è stata arricchita con 10 ml di aceto balsamico.

I risultati sono stati molto incoraggianti. L’uso di alte dosi di aceto balsamico ha ridotto significativamente il colesterolo totale e quello cattivo (LDL). Mentre nel gruppo con la dieta di colesterolo e 5 ml di aceto si è riscontrata una riduzione di fibrinogeno e di glucosio. Il fibrinogeno è una proteina del sangue contenuta nel plasma e prodotta dal fegato.

