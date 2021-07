È uno dei formaggi simbolo dell’artigianalità casearia italiana esportata con successo in tutto il mondo. È fantastico sia d’inverno che d’estate questo sacchetto golosissimo di mozzarella tipico della cucina pugliese. Parliamo della burrata a cui è davvero difficile resistere con quella sua doppia farcitura che ci fa letteralmente impazzire. Eppure, attenzione che questo straordinario e famoso formaggio ha un contenuto alto di colesterolo unito ad altre controindicazioni che vedremo in questo articolo. Non temiamo, però, che da estimatori assoluti della burrata andremo a vedere anche i suoi pregi.

Attenzione che questo straordinario e famoso formaggio ha un contenuto alto di colesterolo

Se amiamo in modo particolare i formaggi, già di per sé contenenti colesterolo, consideriamo che la burrata è tra questi. Anzi, essendo composta per un terzo di grassi saturi e panna, il colesterolo cattivo si alza e non di poco. Se abbiamo il livello di trigliceridi alto e soffriamo di ipercolesterolemia la burrata sarebbe davvero tabù. E come se non bastasse la burrata non sarebbe nemmeno indicata per coloro che soffrono di reflusso gastrico data la presenza di lipidi saturi di difficile digestione. Per questo motivo la sua consumazione non è consigliata come ultimo pasto della giornata soprattutto se assunto troppo tardi.

Molte proteine di qualità

La burrata vanta comunque dei nutrienti importanti come le proteine di elevata qualità, e vitamine dei gruppi A, B, D e P. Oltre a queste sono presenti anche i sali minerali. Su tutti calcio, sodio, fosforo e potassio e per questo alla burrata è riconosciuta anche una certa valenza energetica. Occhio però alle calorie perché su 100 grammi di prodotto, la burrata porta in dote circa 380 kcal, decisamente non poche.

La sua vitamina B2

Abbiamo visto anche la sua ricchezza di vitamine e tra queste segnaliamo la B2 cioè quella che garantisce l’equilibrio del sistema nervoso centrale. E non dimentichiamo che, come ogni formaggio, anche qui sono presenti i benefici della vitamina D, fondamentale per la salute della pelle e delle ossa.

