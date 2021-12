In cucina non è poi così difficile ingannare gli occhi per esaltare al massimo l’esperienza gustativa. Questi cannoli, ad esempio, sembrano comuni dolci al pistacchio, eppure sono una ricetta salata da leccarsi i baffi.

Prepararli è veramente semplicissimo ed è possibile servirli come antipasto o secondo. Quindi, ecco perché sono un piacere per vista e palato questi cannoli salati che si preparano velocemente con la pasta sfoglia e pochi altri ingredienti.

Una volta preparati, il consiglio è di servirli dopo averli scaldati in forno per soli 3 o 4 minuti. Inoltre, si conservano per qualche giorno in frigo, chiusi in un contenitore ermetico.

Gli ingredienti per preparare i cannoli salati con mortadella e pistacchio (dosi per 12 pezzi circa)

2 rotoli di pasta sfoglia;

600 grammi di ricotta (di pecora o vaccina);

160 grammi di mortadella;

4 o 5 cucchiai di parmigiano grattugiato;

granella di pistacchi q.b.;

2 cucchiai di latte;

2 tuorli d’uovo;

olio q.b. per spennellare;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Bisognerà procurarsi i classici cilindri usati per la realizzazione dei cannoli dolci. Occorrerà oliarli accuratamente per evitare possibili difficoltà nello sfilare la sfoglia dopo la cottura. Dalla sfoglia occorrerà ritagliare dei quadrati della grandezza di circa 10 centimetri per 10. In alternativa alla pasta sfoglia è pure possibile usare la pasta brisé. Con ciò che rimane dai 2 rotoli di sfoglia, ricavare delle strisce di circa 2 centimetri.

Collocare un cilindro al centro di ogni quadratino di sfoglia e sigillare il cannolo con un po’ di tuorlo d’uovo. Collocare i cannoli su una teglia foderata da carta forno e spennellarli con tuorlo d’uovo e un po’ di latte. A questo punto, cuocere i cannoli in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. Staccare i cannoli solo dopo averli fatti raffreddare.

In una ciotola da cucina, mescolare la ricotta in modo delicato, per renderla omogenea e cremosa. Aggiungere la mortadella precedentemente tagliata a cubetti o sfilacciata e il parmigiano. Aggiustare di sale e pepe il ripieno. Se l’impasto è troppo denso per via della ricotta, è possibile aggiungere pochissimo latte.

Collocare la farcia in una tasca da pasticcere e riempire i cannoli. In ultimo, passare ogni estremità di ciascun cannolo nella granella di pistacchio, per farla aderire alla ricotta. A piacere, spolverare sopra del parmigiano grattugiato come fosse zucchero a velo.

