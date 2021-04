Per una donna i collant sono un indumento basilare. Sotto gonne e pantaloni, semplici o con ricami, più o meno spessi, i collant hanno centinaia di tipologie. Purtroppo anche il collant di qualità migliore è soggetto a rompersi o sfilacciarsi.

La fibra elastica di cui si compongono questo tipo di calze spesso non regge a lungo. Ebbene, ci sono delle accortezze che possono aiutare. Allora, usiamo l’astuzia per conservare e proteggere a lungo collant e gambaletti in tre mosse. Si assicura che la percentuale di rottura dei collant si abbasserà notevolmente.

Come indossarli

Si parte da alcuni accorgimenti su come indossare i collant. Per proteggere le parti più fragili, cioè talloni e punta dei piedi, la prima cosa semplicissima da fare è indossare dei fantasmini. Questi proteggeranno le calze dalle unghia taglienti dei piedi e dalle sfregamento con le calzature. Se l’idea della calza non ci piace, esistono in commercio dei salvapunta specifici. Si possono trovare in vari colori simili ai collant.

Come per le unghie dei piedi, bisogna stare attenti all’uso di oggetti appuntiti: gioielli, unghie delle mani lunghe, pezzi sporgenti di mobili. Molte donne consigliano per esperienza di indossare i collant utilizzando dei guanti in lattice.

Ma cosa fare ogni volta che si devono conservare i collant? Una volta aperti, il gesto più facile e veloce è piegarli (o appallottolarli) e metterli nel cassetto. Questo sistema, però, non li protegge da eventuali strappi o scuciture. Inoltre, non fa altro che mettere confusione nel cassetto. Infatti, i collant sono facili a disfarsi della piega e stropicciarsi.

La soluzione è conservare la plastica nella quale erano conservati all’acquisto. Una volta usati i collant, ripieghiamoli con cura e inseriamoli nella busta. Chiudiamola con attenzione usando un pezzo di scotch di carta. Sul pezzo di scotch si può anche descrivere il contenuto. Se non si è conservata la busta dell’acquisto, basta usare un sacchetto per la conservazione dei cibi. Stessa cosa si può fare con i gambaletti elastici.

In fine, è consigliato custodire tutti i collant in una singola scatola. In questo modo si eviterà di fare confusione con le calze normali.

