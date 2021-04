Tutti noi, praticamente, abbiamo della carta forno nella nostra cucina. Si tratta di un oggetto utilissimo per cucinare, di cui difficilmente riusciamo a fare a meno. Ma se non risultasse solo utile in cucina? Non tutti lo sanno, ma la carta forno può essere usata per tantissimi altri scopi, per lo più ancori ignoti. Scopriamo, allora, in questo articolo i tre usi alternativi e geniali della carta forno che nessuno conosceva hanno davvero lasciato tutti a bocca aperta.

Possiamo usare la carta forno per rendere più scorrevoli gli anelli delle tende

Iniziamo da un uso davvero utile e pratico che possiamo fare della carta forno. Stiamo parlando della sua capacità di rendere più scorrevoli gli anelli che si trovano sul bastone delle tende della nostra casa. Applicandone un po’ sul bastone di ferro, vedremo come la tenda scorrerà molto più velocemente e senza opporre resistenza quando proveremo ad aprirla.

Non solo le tende, ma anche i mobili possono usufruire delle proprietà della carta forno

Altro oggetto che può trarre beneficio dalla carta forno è un mobile. Infatti, potremo foderarne l’interno. In questo modo, non rischieremo che i vestiti entrino in contatto con delle pareti che forse non sono esattamente pulite.

Ultimo ma non meno importante, possiamo utilizzarla per conservare il cibo in frigorifero

L’ultimo degli usi che stiamo proponendo oggi ci fa tornare in cucina, dove teniamo la nostra carta forno. In questo caso, la potremo sfruttare per conservare i nostri alimenti in frigorifero. Infatti, basterà avvolgere questi ultimi in un quadrato di carta forno. Uniamone gli angoli, e poi richiudiamo tutto con un piccolo elastico. Così saremo sicuri al 100% che gli alimenti saranno protetti dalla sporcizia che li rovinerebbe!

Perciò, ecco i tre usi alternativi e geniali della carta forno che nessuno conosceva hanno davvero lasciato tutti a bocca aperta!

