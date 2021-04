Con l’arrivo della primavera, anche se questo freddo d’aprile la sta un po’ rallentando, c’è la corsa a riempire i giardini di piante e fiori.

Tuttavia chi non ha un prato, o un giardino abbastanza grande, ha poche chance di piantare ciò che desidera. Molti, infatti, sfruttano lo spazio del balcone, o del terrazzo, per aggiungere un po’ di verde alla loro casa ed alle loro vite.

Ma nel farlo, nessuno conosce questo trucco geniale per avere sul balcone un rigoglioso giardino verticale da fare invidia a tutti.

Sfruttare ogni centimetro di spazio

Quindi abbiamo visto che, tra gli amanti del giardinaggio, vi è anche chi un giardino non ce l’ha.

È così che il balcone diventa lo spazio ideale per piantare e far sperimentare un po’ chi ha il pollice verde.

Alcuni preferiscono piantare delle erbe aromatiche come il basilico, la menta, il prezzemolo o il rosmarino, da avere sempre fresche ed a portata di mano. Altri invece si cimentano nella coltivazione di piante, fiori, piante grasse e così via.

L’unica vera incognita resta sempre lo spazio. Ma se cercassimo di sfruttare anche lo spazio in verticale? Non male come idea, vero? Infatti, nessuno conosce questo trucco geniale per avere sul balcone un rigoglioso giardino verticale da fare invidia a tutti. Ed oggi siamo qui proprio per spiegare come fare!

Basterà un semplice pallet

Il pallet è, in poche parole, una pedana (o bancale) in legno, utilizzato per appoggiare e trasportare facilmente prodotti o materiali.

Sono uno degli elementi più utilizzati dagli amanti del fai da te, proprio perché possono essere riutilizzati in infiniti modi. Alcuni riescono anche a ricavarci degli arredi niente male, come panchine, divanetti, letti e così via.

In questo caso vedremo come realizzare un fantastico giardino verticale sfruttando i pallet.

Questi, infatti, una volta decorati come meglio crediamo, possono essere tranquillamente appesi al muro. Ovviamente rivolti in modo tale da poterci ricavare dei vasi.

Oppure, se sul balcone abbiamo già dei vasi abbastanza grandi appoggiati sul pavimento, possiamo infilzare i pallet direttamente nella terra.

In questo modo non rischieremo nemmeno di farli cadere e renderanno la composizione decisamente più armonica. Ecco, quindi, come sfruttare al meglio ogni centimetro del nostro terrazzo, che diventerà rigoglioso e ricco di vita.