Usare questo oggetto per 5 minuti ha enormi benefici su pressione e cuore

L’esercizio fisico è la migliore fonte di benessere che abbiamo a disposizione. Anche se si tratta di una semplice passeggiata, l’attività aerobica porta una lunga lista ti benefici per corpo e umore. Se poi la combiniamo ha una alimentazione sana abbiamo la ricetta perfetta. Eppure, per ragioni diverse potremmo non riuscire a fare abbastanza attività fisica ogni giorno. E se ci fosse un metodo per ottenere gli stessi risultati di una passeggiata di 30 minuti senza mettere piede fuori di casa? Basta usare questo oggetto per 5 minuti, perché ha enormi benefici su pressione e cuore.

Una ricerca dai risultati incredibili

La University of Colorado Boulder ha recentemente provato l’efficacia nella lotta al colesterolo di un metodo già conosciuto per migliorare la respirazione. Per il loro esperimento hanno studiato degli adulti con una pressione sanguigna oltre la norma. Per 6 settimane hanno utilizzato un particolare apparecchio per 5 minuti ogni giorno. Alla fine di questo periodo, i ricercatori hanno riscontrato un significativo calo della pressione. I valori sono gli stessi di una persona che ha camminato per più di 30 minuti al giorno per sei settimane o che prende farmaci per regolare la pressione. L’apparecchio utilizzato si chiama High-Resistance Inspiratory Muscle Strength Training (IMST).

Il meccanismo dell’IMST e dove trovarlo

L’IMST è diventato un apparecchio portatile più o meno delle dimensioni della nostra mano. È fornito di un beccuccio che dobbiamo mettere in bocca. Tutto ciò che dobbiamo fare è accenderlo e respirare per 5 minuti. L’IMST opporrà resistenza perché aspira l’aria. In questo modo i muscoli respiratori si rafforzano in modo simile a quando facciamo dell’esercizio fisico. Ormai, possiamo acquistare questo pratico apparecchio dai rivenditori specializzati oppure online. I prezzi variano dai 40 ai 100 euro.

Abbiamo già detto che l’IMST è in grado di ridurre la pressione sanguigna. Questo però non è l’unico beneficio di cui possiamo godere utilizzando questo apparecchio. I suoi effetti sono anche più duraturi del regolare esercizio fisico. Più in generale, il sistema circolatorio ha tratto grande vantaggio da questo esercizio. Tutto ciò diminuisce enormemente il rischio di infarto.

