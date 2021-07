Spesso conduciamo uno stile di vita che non è proprio adatto se vogliamo mantenere corpo e mente in salute. Troppo spesso poi decidiamo di fare qualche cambiamento alle nostre abitudini o alla nostra dieta solo quando notiamo i sintomi di qualcosa che non va. Eppure, adesso abbiamo tutti gli strumenti per monitorare il nostro corpo comodamente da casa. In particolare, per prevenire questa malattia dobbiamo tenere sotto controllo questo importantissimo valore del sangue.

Un valore molto importante per la salute

Il sangue contiene tutta una serie di informazioni che possono attestare per la salute del nostro corpo. Oggi ci concentreremo sono dei valori che possiamo estrarre da delle semplici analisi del sangue. Si tratta della glicemia, ossia la quantità di zuccheri nel sangue. Per poterci considerare sani, la glicemia dovrebbe rimanere fra gli 80 e i 120 mg/dl oppure 4,5 e 7 mmol/l. Se rimaniamo oltre questi valori per un periodo continuato di tempo, potremmo incorrere in conseguenze piuttosto gravi. In particolare, potremmo impedire al corpo di autoregolare il livello di zuccheri nel sangue.

Le conseguenze dell’iperglicemia

Livelli di glicemia molto alti sono una concausa di una disfunzione molto comune. Infatti, uno stile di vita sedentario e una dieta ipercalorica che porta al sovrappeso possono spingerci lungo la strada verso il diabete o prediabete (Attualità in dietetica e nutrizione clinica, vol. 10, 12/2018, n. 2). Diventare diabetici vuol dire fare manualmente ciò che il corpo non è più in grado di fare, cioè regolare la quantità di zucchero nel sangue. Ciò comporta un monitoraggio giornaliero dei livelli di glicemia, calcolando quanti zuccheri assumiamo e “bilanciandoli” con delle iniezioni di insulina.

Per evitare di arrivare sino a questo punto, dobbiamo certamente cambiare la nostra dieta e le nostre abitudini in quanto ad attività fisica. Ci sono però anche dei fattori che non possiamo controllare, come predisposizione genetica o etnica, ipertensione arteriosa o intolleranza al glucosio. In ogni caso, tutti dovremmo fare le analisi del sangue più spesso. Se ci rendiamo conto che i nostri valori glicemici sono alti troppo spesso, dobbiamo certamente consultare il nostro medico curante. Ricordiamoci anche che adesso possiamo monitorare la glicemia anche da casa con dei pratici apparecchi disponibili anche in farmacia.

