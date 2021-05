La cicoria è un ortaggio che appartiene alla famiglia del Compositae ed è nota per il suo sapore amarognola che la rende ostile a molti.

Essa è ricca di proprietà benefiche per la salute, stimola la concentrazione, è utile per combattere la sonnolenza, ha potere lassativo ed aiuta a regolare la quantità di glucosio ed anche di colesterolo nel sangue, favorisce il corretto funzionamento di reni e cistifellea, inoltre aiuta a combattere l’acne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La cicoria è dunque una vera miniera d’oro a cui è un peccato rinunciare soprattutto se a causa del suo sapore amaro. Tuttavia sarà possibile non avere mai più cicoria amara con questi 3 semplici e veloci ma efficacissimi trucchetti della nonna da provare subito.

La cicoria non è l’unico ortaggio ad essere ricco di proprietà benefiche, ma ad essere di difficile consumo a causa del suo sapore amaro. Infatti, anche il cavolfiore rientra in questa categoria, ma anche in questo caso è possibile applicare delle tecniche, cliccando qui, per poterlo consumare evitando la fuoriuscita di cattivi odori.

Ma tornando all’argomento di oggi, come fare per eliminare il sapore amaro della cicoria?

Cottura con patate

Per eliminare l’amaro della cicoria basterà farla cuocere in una pentola dove abbiamo precedentemente messo a lessare delle patate. Quando alle patate mancano 10 minuti al termine della cottura aggiungere la cicoria precedentemente lavata. Infine scolarla e strizzarla.

Aceto, limone o bicarbonato

Un altro efficace metodo per eliminare l’amaro dalla cicoria è quello di aggiungere all’acqua di cottura un cucchiaio di aceto e qualche fetta di limone. Un’alternativa all’aceto è il bicarbonato, aggiungere all’acqua di cottura un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Al termine della cottura basterà strizzarla ed utilizzarla come si preferisce, ripassata in padella, con fagioli o con della passata di pomodoro.

Il ghiaccio per una cicoria dolce e croccante

È possibile inoltre eliminare l’amaro dalla cicoria immergendola, una volta pulita e tagliata, per un paio di ore in acqua e ghiaccio. Solo successivamente lessarla. Questo rimedio oltre ad eliminare l’amaro, sbiancherà anche la cicoria e la renderà più croccante.

Dunque, mai più cicoria amara con questi 3 semplici e veloci ma efficacissimi trucchetti della nonna da provare subito.