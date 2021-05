Con l’arrivo della primavera abbiamo assistito al fiorire della natura in tutte quante le sue forme. Purtroppo, allo stesso tempo, ci siamo trovati a dover fronteggiare l’invasione domestica di un insetto tanto famelico quanto fastidioso: la formica.

Per questo motivo oggi cercheremo di capire come allontanare questo sgradito ospite dalle nostre abitazioni. Infatti, è possibile non vedere mai più formiche in casa grazie a questi metodi semplicissimi che chiunque può utilizzare.

Il ritorno di questi insetti

Con l’arrivo della primavera le nostre tavole si popolano di cibi tanto gustosi quanto zuccherini. Non parliamo ovviamente del dolcificante per eccellenza, il miele, principe delle tavole invernali e autunnali, ma della frutta. È proprio nel mese di maggio, infatti, che iniziamo ad assaporare delle prelibatezze come le ciliegie, le fragole oppure le nespole.

Tutti questi concentrati di zuccheri, purtroppo, non fanno gola solamente a noi umani, ma anche alle formiche. Proprio in questi mesi, infatti, assistiamo al ritorno di questo insetto fastidioso e invasivo. Come possiamo, quindi, cacciare le formiche di casa? Un primo trucco è quello di comprare dei limoni. Il succo di questi frutti, infatti, presenta un odore particolarmente sgradito alle formiche. Basterà quindi spruzzarne un po’ vicino alle porte di casa per tenerle ben lontane.

Se invece siamo sicuri che le formiche ci entrino in casa attraverso le finestre, è possibile negargli l’accesso coltivando una pianta aromatica comunissima, la menta.

Le foglie di questa pianta, infatti, hanno il potere di allontanare le formiche e, allo stesso tempo, sono un ingrediente perfetto in cucina.

Se, infine, non si sa da dove arrivano le formiche è necessario agire d’astuzia. Sarà dunque necessario preparare delle piccole trappole a base di dolcificante.

Prendere quindi dei piccoli barattolini di miele e riempirne la base di miele. Posizionarle ora vicino ai posti in casa in cui conserviamo il cibo.

Le formiche saranno irresistibilmente attratte dal miele e cercheranno di prenderlo ma, essendo lo stesso sul fondo dei barattolini, ne rimarranno intrappolati. In questo modo sarà possibile spostare l’attenzione di questi fastidiosi insetti dal cibo di casa e eliminarne la maggior parte.

