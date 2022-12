Un’ottima alternativa alla carne di animale per una dieta vegana

Vegetariani o vegani alla ricerca della “carne” perfetta? Questa che leggeremo è ricca di proprietà benefiche ed è fatta con la soia

È molto difficile, a volte, scegliere cosa mangiare quando si decide di intraprendere una dieta vegetariana o vegana. Esistono due linee di pensiero a riguardo. C’è chi pensa che seguendo una dieta così non si acquisiscono tutti i nutrienti necessari e chi, invece, pensa di stare meglio, sia moralmente che fisicamente.

La verità è che, in ogni caso, si possono sostituire alcuni alimenti con altri. Ad esempio, esiste la “carne di soia”. Non avrà lo stesso sapore della carne normale, ma è quello che cerca proprio chi è vegetariano o vegano.

Si tratta del tempeh, noto anche, appunto, come “carne di soia“. Quest’alimento sembra avere anche diversi benefici per la salute.

Valori nutrizionali del tempeh

100 g di tempeh apportano 160 kcal. I restanti valori sono i seguenti:

21 g di proteine ;

; 6,4 g di grassi ;

; 6,4 g di carboidrati ;

; 1 g di zuccheri ;

; 4 g di fibre.

È anche ricco in termini di minerali e vitamine. Ad esempio, contiene manganese e fosforo. È un alimento che viene definito probiotico, proprio perché presenta delle attività positive nei confronti del nostro organismo.

Ma quali saranno questi benefici?

Un’ottima alternativa alla carne di animale e perché farebbe bene

Innanzitutto, potremmo partire parlando del suo valore proteico. Contenere 21 g di proteine in 100 grammi è un grande valore di partenza. Questo può interessare soprattutto chi si allena e segue una dieta di questo tipo.

Chi segue una dieta mediterranea è abituato a consumare carne di tacchino, pollo o carne rossa per aumentare le proteine. Nel caso del vegano si potrebbe scegliere tranquillamente il tempeh.

Inoltre, anche la presenza di fibre è ottima, in quanto aiuta a mantenere in salute la flora intestinale, favorendo anche un miglior transito delle feci.

Quali sono gli altri benefici?

Il tempeh è stata molto studiato, in quanto si è notato che la sua assunzione sarebbe correlata al miglioramento di alcuni valori. Ad esempio, mangiando il tempeh si avrebbero delle riduzioni per quanto riguarda il colesterolo cattivo. Non solo questo, avrebbe anche delle ottime proprietà come antiossidante.

Infine, tra i minerali contiene anche il calcio. Si sa che il calcio è un ottimo alleato delle ossa, infatti consumare il tempeh favorisce proprio la loro salute.

Come si può cucinare?

I metodi per cucinare il tempeh possono essere diversi, ad esempio:

al vapore ;

; in padella ;

; al forno.

In tutti e 3 i casi si tratta di metodi di cottura a basso contenuto calorico, adatti anche per chi vuole seguire una dieta ipocalorica. In realtà, però, può essere utilizzato anche per la preparazione di zuppe o stufati. Inoltre, può essere anche un’ottima alternativa per sostituire i legumi.

Accanto al tempeh potremmo abbinare delle melanzane grigliate o qualsiasi tipo di verdura. Va bene anche del riso in bianco condito con olio. Questa sarebbe, dunque, un’ottima alternativa alla carne di animale, soprattutto per chi vuole abbondare alcuni stili di vita e intraprenderne nuovi.