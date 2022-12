Non se le aspetta nessuno le proprietà che avrebbe questa pianta sulla salute

A volte si cercano soluzioni disperate per stare meglio, quando la soluzione è quasi sempre davanti ai nostri occhi. Leggeremo il nome di una pianta e scopriremo le sue funzioni sulla nostra salute. Quale sarà mai?

Ci sono alcune piante che possiamo utilizzare per alcuni benefici che possiedono. Il che potremmo dire essere una cosa fantastica, una grande scoperta. In particolare ci soffermiamo su una pianta che non è molto conosciuta. Stiamo parlando dell’equiseto. Partiamo subito con il conoscere meglio questa pianta che si può usare anche come alimento.

Di cosa si compone l’equiseto

Parlando dei suoi componenti chimici possiamo nominare:

silice ;

; flavonoidi;

tannini;

saponine ;

; vitamine;

minerali.

Nei minerali sono inclusi potassio, calcio, magnesio e zinco.

Non se le aspetta nessuno le proprietà che avrebbe l’equiseto, una pianta non conosciuta ai più

Sembrerà assurdo ma ci sono davvero tante proprietà che si nascondono dietro l’equiseto. Prima di tutto possiamo dire che possiede tanti minerali e vitamine. Ciò consentirebbe di avere delle proprietà diuretiche e mineralizzanti. Questo sembrerebbe utile soprattutto per quanto riguarda il tessuto osseo. Difatti aiuterebbe l’accrescimento delle ossa, rendendole più forti e resistenti. Si utilizzerebbe l’equiseto per lenire i disturbi dell’osteoporosi.

I suoi utilizzi in fitoterapia

In questo ambito è veramente molto usata e consigliata questa pianta. In particolar modo, sempre per la sua grande quantità di minerali, è ottima per la crescita di unghie e capelli. Ciò potrebbe essere utile per chi li ha sempre deboli, dovuti magari anche a deficit nutrizionali. Rimanendo nell’ambito estetico, la si può usare anche per le smagliature. Questo perché andrebbe a rendere la pelle più morbida ed elastica.

Perché fa bene al corpo?

Nei suoi componenti chimici abbiamo nominato i flavonoidi. Questi ultimi sono degli ottimi antiossidanti. Il compito degli antiossidanti è quello di andare a proteggere il nostro corpo dalla formazione dei radicali liberi. Vari studi hanno dimostrato anche come l’equiseto può essere impiegato come un ottimo diuretico. In aggiunta, questa pianta andrebbe a ridurre i livelli di acido urico. Tra i vari benefici sembrerebbe ottima anche per essere utilizzata come cicatrizzante e astringente. Il fatto che sia cicatrizzante è ottimo per curare le ferite. Si potrebbero fare degli impacchi con circa 10 mg di prodotto. Possedendo proprietà diuretiche, come accennato, può essere impiegato anche per ridurre le infezioni a livello del tratto urinario.

Quale minerale contiene e a cosa bisogna fare attenzione

Presenta diversi tipi di minerali, ma quello presente in quantità maggiori è il potassio. Questo è un minerale fondamentale per il nostro organismo perché va a riequilibrare i liquidi nel nostro corpo. Nonostante i suoi mille utilizzi e benefici, bisogna anche stare molto attenti alle quantità. Noi possiamo introdurre l’equiseto, nella nostra alimentazione, attraverso l’olio essenziale che se ne può ricavare. Se assumessimo quest’olio per un tempo prolungato, ci potrebbero essere alcune controindicazioni.

Infatti, quest’olio contiene una sostanza chimica che va a scomporre la vitamina B1. Ciò potrebbe causarne un deficit e porterebbe alcuni disturbi e problemi a livello fisico. Dunque, come per ogni cosa, anche se fa bene bisogna sempre e comunque controllarne l’utilizzo e le quantità. Non se le aspetta nessuno le proprietà che avrebbe la pianta di cui abbiamo parlato, l’equiseto. Proprio per questo dovremmo consumarlo.