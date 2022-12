Il segreto per non far morire le piante: come curare salvia e le altre piante aromatiche in inverno

Il segreto per non far morire le piante - proiezionidiborsa.it

Appena arriva il freddo le nostre piante aromatiche si seccano e muoiono? Non riusciamo a farle durare più di una stagione? Ecco quali sono i trucchetti da pollice verde per salvare il nostro verde.

Le piante aromatiche sono tra le più preziose del nostro giardino. Quando le abbiamo in casa, rendono immediatamente più ricco il nostro giardino, per un motivo tanto semplice quanto importante.

Il lato positivo di queste piante, infatti, è il loro essere perfette per insaporire le nostre pietanze. In cucina, infatti, sono l’ideale per condire secondi piatti di carne o pesce, ma spesso anche dolci o primi piatti.

Pensiamo, ad esempio, a quanto sia più buona una pasta al pomodoro con una foglia di basilico, il tocco perfetto per completare il piatto.

Il problema principale di queste piante è che sono deboli davanti alle basse temperature. Quando arriva l’inverno le aromatiche devono ricevere attenzioni particolari per evitare di soccombere.

Fusti e foglie, per l’appunto, non hanno le caratteristiche adatte per resistere al freddo e al gelo. E, per questo motivo, bisogna mettere in atto alcuni stratagemmi per proteggere queste piante dall’inverno. Molte persone, infatti, pensano che le aromatiche possano vivere solo una stagione, ma non è così.

Se curate coi metodi giusti, possono anche vivere per oltre un anno. Approfondiamo, quindi, insieme quali sono le condizioni ottimali per far sopravvivere le nostre piante aromatiche.

Il segreto per non far morire le piante: tessuto non tessuto, pacciamatura e un altro strumento molto utile

In questo articolo tratteremo le piante aromatiche più diffuse. Approfondiremo, ad esempio, il discorso sulla salvia, una pianta da introdurre nel modo giusto nella nostra alimentazione, poiché darebbe mille benefici.

Parleremo anche della menta, del rosmarino, del timo, ma anche menta e maggiorana. La parte più importante per far stare bene queste piante è curarne il substrato.

È importante, infatti, che questo sia ricco di ghiaia. Il terriccio, invece, dovrebbe essere quello specifico per le piante aromatiche. La miglior miscela comprende anche torbe bionde e brune, per arrivare a ottenere un terreno ricco di elementi nutritivi.

Il terriccio, quindi, dovrà essere ben drenato, al fine di evitare ristagni idrici, dannosissimi per queste piante.

L’essenziale pacciamatura

Per proteggere, invece, le piante aromatiche in terreno, come ad esempio il rosmarino o il timo, bisognerà sfruttare l’efficacia della pacciamatura.

Questa consiste nel coprire il terreno con materiali naturali, come foglie e pezzi di corteccia. Questo strato fungerà come una sorta di coperta per l’inverno, difendendo quindi il terreno dall’azione del freddo.

Serra fredda o riscaldata

Anche l’alloro è una pianta aromatica abbastanza resistente al freddo. Può sopportare anche temperature che si aggirano intorno agli 0 gradi, basta che non accada per un periodo di tempo troppo prolungato.

L’alloro è una pianta ricca di proprietà utili per la cura del corpo e della casa. Per le piante che resistono al freddo, quindi, sarà sufficiente inserirle in una serra fredda, quindi non riscaldata.

Le piante meno resistenti al freddo, invece, saranno davvero al sicuro se le inseriremo in una serra riscaldata, appunto. Ecco qual è il segreto per non far morire le piante e per far loro superare la stagione fredda e l’inverno.