Ogni tanto fa bene farsi una bella risata, guardando qualcosa di simpatico in TV o su una piattaforma di streaming. Ci aiuta a smaltire un po’ lo stress ed a distrarci dalle difficoltà della vita.

Per fortuna la scelta per questo tipo di opere è molto grande. Si possono vedere grandi film con protagonisti comici italiani, oppure grandi capolavori internazionali della commedia. Oggi diamo un consiglio che potrebbe essere utile, indicando uno show incredibile che possiamo vedere su Netflix e che ci può regalare un’ora e mezza di risate a crepapelle.

Lo spettacolo di uno dei comici più talentuosi al Mondo

Non tutti conoscono Ricky Gervais, ma questo comico britannico è una delle più grandi menti della comicità mondiale. È la persona dietro alla serie inglese The Office, che ha avuto un grande successo ed ha spinto Gervais a fare un remake. Il risultato di questo remake, ossia la The Office americana, è la serie che quasi tutti conoscono e che ha come protagonista il fantastico Steve Carell.

Ricky Gervais però non è solo uno sceneggiatore di serie TV, ma anche un comico che fa spettacoli dal vivo. I suoi show sono caratterizzati da contenuti molto politicamente scorretti, che hanno gli obiettivi più disparati. Molti dei suoi spettacoli sono disponibili sulle piattaforme di streaming o in TV. Lo show che conosciamo oggi è disponibile sulla piattaforma Netflix e si chiama Humanity.

Un’ora e mezza di risate a crepapelle grazie a questo grandioso spettacolo che possiamo vedere su Netflix

Humanity è ciò che si definisce stand-up comedy. È uno spettacolo in cui uno o più comici si esibiscono su un palco, parlando con il pubblico e divertendo tutti con il loro repertorio.

In questo show Ricky Gervais dà il meglio di sé, toccando temi come la sua decisione di non avere figli, il diritto della comicità di offendere, e persino i diritti degli animali. Insomma tocca tanti temi diversi, che spesso vengono trattati con serietà, ma Gervais ha la capacità unica di mandare dei messaggi importanti facendo ridere tutto il pubblico. Humanity non fa eccezione, ed infatti ci farà divertire tantissimo e magari anche un po’ riflettere. Forse non è neanche il caso di specificarlo, ma questo spettacolo è stato un grande successo, apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, che l’ha coperto di recensioni positive.

