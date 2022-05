Doccia, pavimenti, rubinetti e bicchieri in vetro sono le prime vittime in casa delle antiestetiche macchie di calcare. Può capitare infatti che entrando continuamente a contatto con l’acqua, nel tempo, questa sostanza si accumuli lasciando aloni brutti e pericolosi. Può sembrare una sciocchezza, ma quando si parla di elettrodomestici sempre a contatto con l’acqua esiste il rischio di danneggiarli o renderli meno efficienti. Per ovviare a questi problemi, allora, bisognerebbe trovare un modo per rimuovere il calcare in modo veloce e naturale.

Due tecniche alternative

Se già molti sanno che utilizzare un limone può aiutare contro il calcare, non sono però in molti a sapere delle capacità del cetriolo. La tecnica infatti è molto simile, basta tagliarne una fetta e strofinare la superficie da pulire per vederne gli effetti. Basta infatti lasciare agire per un paio di minuti e poi pulire per bene con un panno asciutto.

Oppure, ancora, potremmo anche usare l’aceto di vino per eliminare il calcare troppo incrostato anche nei punti più difficili. Ad esempio, nel caso di un soffione incrostato, potremmo svitarlo e poi riempire una bacinella di aceto di vino tanto da immergerlo per intero. Tenere il tutto a mollo per almeno 5 ore e spazzolare poi con uno spazzolino da denti vecchio. Fatto questo, non ci resterà che sciacquare con acqua corrente e poi asciugare per bene. Noteremo subito l’eliminazione delle incrostazioni di calcare e, nel caso del soffione, un passaggio dell’acqua decisamente migliore.

Diciamo basta alle brutte macchie di calcare in giro per casa grazie a questi due trucchetti pratici ed economici

Per gli amanti del pulito, che sicuramente sono sempre in cerca di qualche trucco interessante per pulire gli oggetti in casa, ecco poi un’altra soluzione ancora. Per risolvere tutti i problemi di calcare dovremo creare un detergente fai-da-te con pochi e semplici ingredienti. Avremo allora bisogno di mezzo litro d’acqua, 120 grammi di bicarbonato, un quarto di litro di aceto bianco e giusto un po’ di detersivo per piatti. Mischiando tutti questi ingredienti assieme in una ciotola, potremo poi trasferire la miscela in un contenitore con lo spruzzino che avremo creato il nostro detergente. Una soluzione veloce a questo problema che non richiede di spendere in modo eccessivo per prodotti con il marchio.

Allora diciamo basta alle brutte macchie di calcare utilizzando questi semplici escamotage che non ci saremmo mai aspettati.

Approfondimento

Lavastoviglie pulita e profumata più a lungo grazie a queste 5 abitudini semplici ma efficaci