Basta il diploma per candidarsi per un lavoro in questa azienda che è una delle grandi eccellenze italiane

Viviamo in momenti molto incerti, tra inflazione, guerra e rialzo dei tassi di interesse. Le Borse stanno vivendo un momento delicato e la paura verso il futuro è tanta. In questo scenario complesso, è importante avere un lavoro stabile che ci permetta di passare indenni il difficile periodo.

E lavorare per una delle grandi eccellenze italiane è sempre una buona garanzia di stabilità. Oggi diamo alcune indicazioni utili riguardo alle ultime posizioni che si sono aperte presso una prestigiosa impresa italiana. Non è necessaria la laurea, ma basta il diploma per candidarsi per un lavoro presso questa azienda. Presentiamo dunque le opportunità aperte.

Candidarsi è molto semplice

Esselunga è uno dei marchi più conosciuti in Italia. Si tratta di una grande azienda attiva nella grande distribuzione, presente soprattutto nel nord del Paese.

Sono ora disponibili delle nuove opportunità presso questa azienda, facilmente consultabili direttamente sul sito ufficiale di Esselunga. Candidarsi è anche semplice: basta iscriversi al sito ed immettere alcuni dati personali, poi fare l’upload del curriculum.

Tra le posizioni che segnaliamo per i diplomati troviamo quella di elettromeccanico per impianti industriali presso gli stabilimenti di Biandrate, dove Esselunga produce alcuni degli alimenti che vende a suo marchio. Questa figura si occupa di diagnosticare guasti ed usura dei macchinari ed effettua manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria. Per candidarsi è necessario avere un diploma come perito meccatronico ed avere almeno due anni di esperienza in ambito industriale.

La risorsa sarà inserita attraverso un programma di affiancamento, grazie al quale diventerà autonoma nell’effettuazione del suo lavoro.

Un’altra posizione aperta a Biandrate è quella di addetto alla logistica. La stessa posizione è anche disponibile presso la sede di Chiari, in provincia di Brescia. Questa figura si occupa di garantire lo svolgimento delle attività logistiche pianificate, controllando e gestendo l’entrata e l’uscita della merce dal magazzino. Dopo aver verificato la coerenza tra merce entrata ed uscita con gli ordini effettuati, il responsabile deve inserire le informazioni richieste nel sistema gestionale informatizzato di Esselunga.

Per candidarsi per questa opportunità è necessario avere un diploma di scuola secondaria superiore. Inoltre è necessario avere la disponibilità a lavorare su turni.

Anche questa risorsa seguirà un programma di affiancamento e formazione mirato a renderla autonoma nello svolgimento delle sue funzioni.

