105 minuti di risate e scene divertenti per questo film comico uscito su Netflix ad aprile che fa ridere fino alle lacrime

Nonostante i cinema siano riaperti a pieni ritmi, l’abitudine di guardare qualche pellicola in casa non ci abbandona. Soprattutto quando siamo particolarmente stanchi dopo una lunga giornata di lavoro, o di impegni, rilassarci sul divano sembra essere l’unica alternativa. Allora cosa fare se non preparare un goloso snack e bibita fresca e scegliere il nostro genere preferito. Optare per un film impegnativo e drammatico, nelle sere in cui vogliamo semplicemente rilassarci, non sembrerebbe essere il massimo, a volte abbiamo bisogno di qualcosa di leggero.

Film e serie tv divertenti

Anche se l’indecisione ci fa perdere non poco tempo per scegliere un film, o una serie, esistono diverse possibilità per passare un paio d’ore piacevoli.

Ci sono serie esilaranti e spassose storiche, come Friends e Big Bang Theory, dove doppi sensi, battute, situazioni imbarazzanti e buffe riempiono tutti gli episodi. In entrambe le serie i protagonisti sono un gruppo di amici affiatati che, nelle loro quotidianità, affrontano circostanze spesso singolari ma molto spassose. La serie italiana Boris è assolutamente da vedere, dove potremo scoprire i retroscena di una fiction, dove l’intera troupe è davvero strampalata.

Invece, se siamo alla ricerca di una pellicola leggera e allegra, anche in questo caso la lista è lunghissima. Su Netflix potremo visionare Facciamola finita, un film del 2013 divertentissimo, che sicuramente ci farà ridere. Un gruppo di giovani volti noti di Hollywood, e altri ragazzi comuni, rimangono bloccati in una grande villa durante un mega party perché scoppia l’apocalisse. Non potremo fare a meno che ridere a crepapelle per le scene assurde ed estremamente comiche a cui assisteremo.

Tutt’altra ambientazione in La Missy sbagliata, dove diversi equivoci portano un uomo a invitare la presunta donna dei suoi sogni in un viaggio romantico alle Hawaii. In realtà, l’invito arriva a un’altra donna e ne vedremo delle belle.

Se vogliamo passare 105 minuti di risate e scene divertenti, però, probabilmente Nella bolla è il film giusto, distribuito da Netflix da aprile.

Durante la pandemia, che ha costretto molti attori e registi a stoppare ogni lavoro, un’intera troupe decide controcorrente di continuare la saga di un famoso film, Le bestie della rupe. Vengono, così, richiamati gli attori principali del precedente cast, per girare l’intero film all’interno di una grandissima villa. Ognuno di loro dovrà anche fare la quarantena prima di iniziare le scene, potendo richiedere qualsiasi cosa desideri.

Ogni personaggio regalerà momenti di pura comicità, anche sfiorando il genere demenziale, ma di sicuro non potremo fare altro che ridere a crepapelle. Un film nel film che porta avanti la bandiera della comicità, per passare una serata all’insegna della comicità.

