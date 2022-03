La pasta alla zozzona, oltre alla carbonara, alla gricia e tante altre ricette, è un classico della cucina romana. Anche se meno conosciuta delle precedenti, è tra le ricette che esprimono meglio quel concetto di genuinità che caratterizza la cultura romana.

Preparata con ingredienti sicuramente grassi, potrebbe non essere adatta per chi sta seguendo una dieta particolare o per chi ha problemi di salute. Infatti, si tratta di un piatto da mangiare una volta ogni tanto, quando ci si può concedere uno sgarro piuttosto sostanzioso. Per prepararla ci serviranno:

400 g di rigatoni;

2 salsicce fresche, preferibilmente di suino;

100 g di pecorino romano;

250 g di guanciale;

4 tuorli;

mezzo bicchiere di vino rosso;

mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro;

olio EVO e pepe;

1 spicchio d’aglio e mezza cipolla bianca.

Un’ondata di gusto e sapore con questi rigatoni alla zozzona, ideali per un pranzo davvero sostanzioso

Innanzitutto, prendiamo le salsicce ed eliminiamone il budello. Dopo di che, tagliamo a strisce, e poi a cubetti, il nostro guanciale.

A questo punto, scaldiamo in un ampio tegame un filo d’olio ed aggiungiamo uno spicchio d’aglio e mezza cipolla tritata finemente. Dopo poco tempo, versiamovi la salsiccia ed il guanciale e facciamo rosolare per circa 10 minuti. Nel frattempo, versiamo la pasta nell’acqua bollente, in questo caso poco salata, perché il condimento sarà già di per sé ricco di sapore.

Mentre cuociamo la carne, aggiungiamo mezzo bicchiere di vino rosso e lasciamo evaporare l’alcool. Dopo di che, uniamo un mestolo di acqua di cottura ed il concentrato di pomodoro.

In una ciotola, invece, proprio come se fosse una carbonara, sbattiamo 4 tuorli d’uovo e mescoliamoli con circa metà del pecorino.

A questo punto, quando la pasta sarà ben al dente, versiamola all’interno del sughetto ed iniziamo ad amalgamare il tutto. Per facilitare l’operazione, possiamo aggiungere un altro mestolo di acqua. Una volta rimestati per bene gli ingredienti, spostiamo il tegame fuori dal fuoco e versiamo la nostra crema di tuorli e pecorino. Ora non ci resta che mescolare la pasta, per distribuire il condimento uniformemente.

Fatto ciò, terminiamo il piatto mantecando la pasta con la parte restante di pecorino.

Sarà un’ondata di gusto e sapore questa pasta alla zozzona, da servire soprattutto agli ospiti più impavidi e meno attenti alla linea.

