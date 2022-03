Un tempo erano il massimo dell’intrattenimento a casa. Oggi si sono trasformate in un cimelio storico capace di ispirare una certa nostalgia. Si tratta delle cassette VHS, capaci di portare il grande cinema e i cartoni animati nelle case di tutti. Con l’avanzare della tecnologia, però, questo sistema di riproduzione è stato lungamente superato. Ecco che quindi ci ritroviamo con intere pile di cassette del tutto inutilizzate a occupare spazio e collezionare polvere. Infatti, col passare del tempo è anche facile che si rovinino, rendendo impossibile guardare il film, se anche avessimo ancora il videoregistratore per farlo.

Se però ci siamo affezionati o ci dispiace buttare i nostri vecchi VHS, esiste un metodo per riportarli in vita dando loro una nuova funzione. Basterà davvero poco e il risultato lascerà di stucco noi e chiunque inviteremo a casa.

Liberiamo gli scaffali dalle vecchie cassette VHS perché potrebbero valere oro per decorare la casa senza occupare spazio

Prima di tutto, rimuoviamo la polvere dalle vecchie cassette e la loro custodia. Se si tratta di quella in plastica, consideriamo che con un po’ di fantasia può trasformarsi in una originale borsetta a tracolla. Se poi ci piace particolarmente l’immagine della copertina, potremmo anche appenderla come se fosse un quadro. Un destino simile possiamo riservare al VHS vero e proprio.

Con l’aiuto di un paio di pinze, rimuoviamo le rotelle centrali. Potrebbe essere necessario strattonare un po’, ma non preoccupiamoci, perché eventuali dentature potrebbero non notarsi. Rimuoviamo così anche il nastro e rimarremo con una cassetta cava con due fori centrali.

Questo sarà il contenitore perfetto per le nostre piantine. Infatti, scegliendo delle piante a cascata saremo in grado di creare un effetto molto interessante.

Prendiamo una lastra di legno dello spessore che desideriamo. A questa appendiamo tutte le cassette VHS che vogliamo, mettendole a uguale distanza le une dalle altre.

Dopodiché, riempiamo le cassette con del terriccio e inseriamo delicatamente le nostre piantine. In questo modo, non solo liberiamo gli scaffali dalle vecchie cassette, ma otteniamo una decorazione per il muro davvero originale e salva spazio, dal momento che non occupa nessun ripiano della casa.

Non solo, questo lavoretto fai da te porta il giardino fra le mura domestiche, rendendole più colorate e vivaci. Ci basterà utilizzare un nebulizzatore per innaffiare la pianta di quando in quando.

