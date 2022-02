In cucina, soprattutto per noi italiani, esiste un piatto di cui non potremmo mai fare a meno, ossia la pasta. Questo ingrediente è uno dei pilastri della nostra alimentazione ed unisce praticamente tutti, da Nord a Sud, soprattutto grazie alla sua versatilità.

Infatti, grazie alla pasta, si possono creare migliaia di ricette, dalle più semplici alle più sofisticate, senza mai sfigurare. Insomma, che sia un pranzo veloce o una cena importante, con questo ingrediente ci sarà sempre la certezza di poter accontentare tutti.

Durante la preparazione della pasta, però, un elemento che non deve mai mancare è la fantasia. Grazie a questa componente, infatti, si possono realizzare tantissimi piatti anche utilizzando gli ingredienti più impensabili. Nella ricetta che consigliamo oggi, infatti, vedremo come usare il vino per creare la famosa pasta all’ubriacona, aggiungendo anche i funghi porcini.

Gli ingredienti necessari per 4 persone sono:

400 g di spaghetti;

250 g di funghi porcini secchi;

mezzo litro di vino rosso;

80 g di pecorino romano;

uno spicchio d’aglio;

olio EVO, sale e pepe.

Vediamo ora tutti i passaggi per realizzare questo piatto semplicissimo ma allo stesso tempo gustoso.

Infatti, è veramente eccezionale questa pasta all’ubriacona che sta spopolando per la sua bontà e semplicità

Innanzitutto, in un tegame, versiamo un filo d’olio EVO e lasciamo soffriggere a fuoco bassissimo uno spicchio d’aglio privato della sua anima.

Dopo di che, aggiungiamo i funghi porcini secchi e lasciamoli cuocere per qualche minuto.

Trascorso il tempo necessario, versiamo tutto il vino, preferibilmente amabile e quindi leggermente dolce.

Cuociamo il tutto per circa 10 minuti, aggiungendo anche un pizzico di sale e di pepe, per bilanciare i sapori.

Nel frattempo, versiamo gli spaghetti nell’acqua bollente e salata, facendoli cuocere per pochissimi minuti.

Se, ad esempio, il tempo di cottura indicato sulla confezione dovesse essere di 6 minuti, ne dovrebbero bastare anche 2.

Una volta cotti un minimo, possiamo versare la pasta all’interno del sughetto di vino e continuare la cottura nel tegame. Così facendo, la pasta tenderà ad assorbire tutto il sapore del vino e degli altri ingredienti, diventando anche più cremosa.

Se durante questa fase gli spaghetti dovessero seccarsi, è necessario aggiungere qualche mestolo di acqua di cottura. Quando la pasta sarà pronta, mantechiamola aggiungendo il pecorino romano e, se necessario, ancora un po’ di acqua di cottura. A questo punto, non ci resta che impiattare e servire ben calda. Sarà veramente eccezionale questa pasta all’ubriacona che farà impazzire chiunque dovesse assaggiarla.