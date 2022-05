Un’oasi di pace e relax lontano dalla folla in queste calette splendide con mare turchese e cristallino tutte italiane

Che dire, abbiamo proprio bisogno di una bella vacanza. Dopo le vicissitudini degli ultimi tempi, ci meritiamo un po’ di relax. Tra l’altro, maggio è il periodo perfetto per una vacanza al mare, lontana dalle masse estive.

Infatti, in alcune località, l’estate sembra essere arrivata in maniera ufficiale. Il caldo è torrido, già da ora. Chissà cosa ci aspetterà quest’estate. Proprio per questo motivo, molte persone decidono di fare la vacanza dei sogni anticipata, per evitare la folla ma, nel frattempo, per godersi un mare meraviglioso.

Data questa premessa, non c’è nulla di più bello di visitare le spiagge più belle della nostra Italia. Non abbiamo da invidiare niente a nessuno. Da cima a fondo, il nostro Bel Paese è davvero splendido e di questo ne daremo delle prove.

Ogni regione è famosa per qualcosa. Per esempio, se dicessimo Campania, risponderemmo subito con la pizza, con il caffè, con la musica. E se dicessimo Sicilia, cosa rispondemmo? Sicuramente la prima parola che verrebbe in mente sarebbe il mare, oltre alla solarità ed al calore della gente.

In Sicilia l’estate è già arrivata da un pezzo. Basta guardare il meteo per rendercene conto. La temperatura si aggira, ogni giorno, sui 32° o 34° gradi. Inoltre, essendo maggio e quindi poco “visitato”, il mare è talmente limpido che sembra di stare alle Maldive.

Le calette dell’isola

Se vogliamo stare in un’oasi di pace e relax lontano dalla folla a maggio, dobbiamo assolutamente fare un tuffo, nel vero senso della parola, nelle meravigliose calette che troviamo in ogni angolo. Forse non tutti le conoscono, ma in Sicilia vi sono più calette di quello che si possa immaginare.

In cima alla lista non possiamo non menzionare Cala Rossa e Cala Azzurra della splendida Favignana. Qui sembra che le barche stiano volando. Non vi sono parole che possano descriverle. Consigliamo, semplicemente, di cercare su internet le relative immagini.

Continuiamo con Cala Paradiso, degna del suo nome. A Licata, nella provincia di Agrigento, si può vivere un’esperienza entusiasmante, dove il cielo si fonde con la natura. Non è facile arrivare alla caletta, ma alla fine, una volta giunti a destinazione, saremmo soddisfatti.

Chi non conosce la Riserva dello Zingaro? Chi viene in Sicilia non può non visitarla. È formata da diverse calette, ma la più bella sembra sia Cala Tonnarella dell’Uzzo. Il mare è cristallino e turchese, tanto che avremo la possibilità di vedere la meraviglia dei fondali.

Un’oasi di pace e relax lontano dalla folla in queste calette splendide con mare turchese e cristallino tutte italiane

Come anticipato, sono tantissime le calette della Sicilia e sarebbe impossibile elencarle e descriverle tutte. Ma queste sono assolutamente da visitare, almeno una volta nella vita. In ogni caso, invitiamo a cercare sul web quelle più consigliate, adatte a qualsiasi esigenza.

Sicuramente, sarà una piacevole avventura alla scoperta di luoghi nascosti. Questi beni preziosi andrebbero conosciuti da tutti. Non possiamo privarci delle cose belle che la natura, gentilmente, ci offre.

Lettura consigliata

L’angolo di paradiso da non perdere si trova in Sicilia tra mare cristallino e riserva naturale per una perfetta vacanza rilassante ed economica