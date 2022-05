L’estate sta arrivando e in molti di noi stanno organizzando le vacanze al mare. In questo periodo dell’anno, con i primi caldi e i primi bagni, molti di noi stanno iniziando ad adottare un look marino comodo e fresco. Gli abiti si fanno più larghi, le scarpe aperte e gli accessori assumono un aspetto balneare. Foulard in seta, orecchini lunghi e borse di paglia sono le cifre stilistiche di questo look marittimo. Oggi però vogliamo parlare di una nuova moda che sta impazzando e che sta avendo grande successo. Salutiamo quindi le borse di paglia e di plastica trasparente, perché queste comode borse artigianali sono la vera novità dell’estate.

Una tecnica antica, elegante ma sobria

D’estate, in città o al mare, spesso cambiamo anche le borse che indossiamo. Se d’inverno preferiamo colori scuri e cuoio spesso, d’estate lasciamo spazio a seta, paglia, cotone e corda. Queste borse sono più fresche ed esteticamente si abbinano meglio agli abiti che indossiamo. Se negli anni passati le borse di plastica trasparente la facevano da padrone, con un look quasi futurista, negli ultimi anni si è andati verso uno stile più classico di paglia e rafia.

La moda di quest’estate è una variante della classica paglia intrecciata, ancora più particolare e raffinata. Stiamo parlando della paglia di Vienna, un tessuto fatto a mano che conosce moltissimi usi nell’arredamento e nella moda.

Salutiamo le borse di paglia e di plastica trasparente, è questa la borsa da mare che spopola in Grecia e a Portofino

Questo materiale è realizzato con fili di paglia intrecciati a mano per creare dei piccoli ottagoni. L’intreccio crea dei buchi che rendono l’aspetto fresco e versatile. La paglia di Vienna viene usata per rivestire sedie, paraventi e finestre, ma anche come tessuto per i nostri accessori. Borse, portafogli e molti altri oggetti possono avere inserti di questo raffinatissimo ed antico materiale.

Le borse più viste sono grandi e ampie e presentano una parte che lascia traspirare la borsa. Cestini, zainetti e bauletti, ma anche shopper e handbag in pelle beige o nera. Perfetta con un pareo ed un bikini alla moda, questa borsa è anche la scelta giusta per un outfit più elegante da lavoro. Vista nei migliori negozi delle località di mare più esclusive, quest’estate spopolerà e si vedrà dappertutto.

Approfondimento

