Mare cristallino da togliere il fiato e sabbia bianca in queste spiagge elette come le più belle d’Italia

In “Mare mare” Luca Carboni cantava “Ma che voglia di arrivare lì da te” . E come biasimarlo? L’estate è ormai alle porte. Se i più fortunati hanno la possibilità di goderselo anche a maggio, gli altri dovranno attendere ancora qualche giorno.

Le vacanze estive si stanno avvicinando, quindi resistiamo, perché l’attesa rende tutto più piacevole. Se nei mesi scorsi “andava di moda” visitare i borghi più belli d’Italia, con le loro storie da raccontare, l’estate significa solo due cose: sole e mare.

Chi ha voglia di relax, gustando una bevanda dissetante in riva al mare, con il vento che accarezza la pelle? Ebbene, oggi dedichiamo qualche minuto per vedere dove trascorrere le nostre vacanze estive. Dopo gli ultimi anni, in cui il settore turistico ha subito un calo, sembra doveroso rafforzare il turismo italiano.

D’altronde, non abbiamo nulla da invidiare al resto del Mondo. Abbiamo le spiagge più belle, non solo d’Italia, ma anche a livello internazionale. Infatti, l’Isola dei Conigli, a Lampedusa, è stata eletta come la spiaggia più bella d’Europa nel 2021, e lo è tutt’ora.

Le meravigliose località dove trascorrere le vacanze

All’Isola dei Conigli è possibile tuffarsi in un mare cristallino da togliere il fiato, dove si può avere l’impressione che le barche fluttuino nell’aria, quasi come se volassero. Su TripAdvisor i turisti hanno elaborato una lista delle spiagge più belle, a livello internazionale. Tra queste, diverse sono italiane.

Oltre alla bellissima Lampedusa, vengono menzionate anche Cala Goloritzé e la spiaggia La Cinta in Sardegna. Queste spiagge sono note per la sabbia bianca e soffice. Immaginiamoci la scena. Il turchese del mare che si mischia al bianco candido della sabbia. A tutto questo fa da cornice il blu del cielo e il mix di colori del tramonto. Insomma, un’immagine da mozzare il fiato!

Ma la lista delle spiagge più belle non è ancora finita. Sempre in Sicilia troviamo la meravigliosa Isola di Favignana, con le sue preziose calette. In provincia di Palermo troviamo la suggestiva Isola delle Femmine, il cui orizzonte è arricchito dall’isolotto, il simbolo del borgo.

Mare cristallino da togliere il fiato e sabbia bianca in queste spiagge elette come le più belle d’Italia

Gli utenti di TripAdvisor, poi, hanno eletto anche la spiaggia di Sansone, nella splendida Isola d’Elba, così come la Baia di Fetovaia. In ogni caso, l’Italia sarebbe, da cima a fondo, tutta da scoprire. Vi sono tantissimi angoli di paradiso e, soprattutto, le spiagge più belle del nostro Bel Paese non sono finite qui.

La lista sarebbe troppo lunga per menzionarle tutte. Consigliamo di leggere qualche recensione sui migliori siti di viaggi per scoprire le mete più gettonate. Le vacanze estive ci aspettano!

