Anche nei primi giorni di giugno ci si potrà candidare ai numerosi bandi di concorso pubblici pubblicati a maggio. La ricerca del personale riguarda tanto il Sud (come nel caso dei 112 laureati ad Enna), quanto il Nord.

In questa sede vedremo un bando che concerne la Provincia di Asti, in Piemonte. Questo Ente territoriale ha riaperto i termini per la selezione pubblica di 2 stagisti per 2 tirocini extracurriculari. L’intento è quello di professionalizzare giovani laureati (disoccupati o inoccupati) in supporto alla stesura della 1° Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Sintetizziamo i passaggi chiave del relativo bando. Anticipiamo solo che restano altri 10 giorni ai laureati disoccupati per candidarsi alle selezioni in questione.

Uno sguardo ai requisiti per l’ammissione

Il bando prevede che i candidati siano in possesso di una serie di requisiti generali e specifici. Tra i primi, troviamo la cittadinanza italiana (salvo le equiparazioni ammesse per Legge), l’assenza di condanne penali, il godimento dei diritti civili e politici. Occorre poi essere inoccupati o disoccupati e in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea specialistica in una tra le seguenti classi di studio: 4/S; 38/S; 54/S;

Laurea magistrale in una tra le seguenti classi di studio: LM-35; LM-04; LM-48.

Infine è richiesta la conoscenza e la capacità di utilizzo del software GIS.

Restano altri 10 giorni ai laureati disoccupati per candidarsi ai tirocini retribuiti 900 euro al mese di questa Provincia

La durata del tirocinio è stabilita in 3 mesi più altri 3 mesi (per un totale di 6) e con decorrenza dal prossimo mese di luglio. Gli stage saranno spalmati su 5 giorni la settimana e per un impegno complessivo di 36 ore settimanali.

La Provincia di Asti riconoscerà ai selezionati un’indennità di partecipazione mensile pari a 900 euro mensili. Le istanze di partecipazione andranno redatte secondo il modello allegato al testo ufficiale. Le domande andranno inviate solo tramite PEC (all’Area Direzione Operativa del relativo Ente) ed entro il termine del 10 giugno.

All’istanza di partecipazione andrà allegata la copia del proprio documento di identità e il CV in formato europeo, datato e firmato. Il colloquio di selezione si terrà in data 22 giugno alle 9.00, presso la Sala Giunta della Provincia di Asti. Chi è interessato alla selezione può prendere visione integrale del bando per tutti gli opportuni chiarimenti.

