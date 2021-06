Giugno è il mese in cui tantissimi di noi cercano di sparare le ultime cartucce per avere un fisico da urlo. Si sa, ormai la prova costume non può più attendere anzi è proprio arrivata.

Di solito in questi primi giorni del mese si cerca senza sosta la dieta migliore del migliore dietologo al Mondo. Non ha importanza come si chiami (anche se non riusciamo a pronunciare il nome), da dove venga o quali sacrifici ci attendono.

Ma siamo certi che i sacrifici, qui intesi come privazione di cibo, ci servano realmente?

Il migliore percorso dietetico è quello che integra tutti gli aspetti nutrizionali

A chi di noi verrebbe mai in mente di togliere del tutto l’olio motore o il liquido refrigerante dalla nostra automobile? Esattamente, in pochi lo farebbero in quanto così facendo le diremmo addio.

Proprio per questo motivo, uno studio autorevole finalmente ci dimostra che per avere un perfetto fisico da spiaggia non è necessario dire addio ai dolci.

Secondo le linee guida sulla corretta alimentazione emanate dal Ministero della Salute il corpo, per funzionare correttamente, ha bisogno di energia. Questa deve obbligatoriamente provenire da grassi, carboidrati, proteine, vitamine, minerali ed altre sostanze nutritive minori.

Uno studio autorevole finalmente ci dimostra che per avere un perfetto fisico da spiaggia non è necessario dire addio ai dolci

Secondo lo studio appena menzionato, la quantità totale di grassi da assumere si aggira circa al 30%.

Quindi se vogliamo ottenere un perfetto fisico da spiaggia, non è necessario eliminare per sempre i dolci ma bisogna considerare alcuni aspetti che ci sfuggono.

Ad esempio è importante utilizzare farine integrali o sostituire lo zucchero con miele o con sciroppo di acero. Per garantire morbidezza alle nostre torte proviamo ad usare l’olio invece del burro.

Invece chi si sarebbe mai aspettato di sostituire l’uovo con una banana? In effetti, la banana ha la stessa funzione legante che svolge l’uovo all’interno di un impasto.

Facciamoci furbi e seguiamo i consigli degli esperti visto che uno studio autorevole finalmente ci dimostra che per avere un perfetto fisico da spiaggia non è necessario dire addio ai dolci.