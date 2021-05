Con l’aumento della popolazione mondiale e la conseguente diminuzione delle risorse alimentari disponibili, si sta sempre più pensando ad una rivoluzione alimentare. Basti pensare, per esempio, alla realizzazione di una fetta di carne creata con una stampante 3D partendo da una base vegetale. In Paesi dove il cibo ha sempre scarseggiato è sempre esistita una pratica. Grazie al progresso tecnologico, questa pratica si è sempre più diffusa, tanto da arrivare anche nei Paesi sviluppati e industrializzati. È incredibile come questo inaspettato alimento sia una fonte inesauribile di proteine.

La rivoluzionaria farina di insetti

Può la farina di insetti essere il nostro alimento per il futuro? Assolutamente sì.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La vera rivoluzione si pone l’obiettivo di utilizzare alcune tipologie di insetti. Grilli, cavallette, bruchi, termiti, libellule o mosche come materia prima da cui ricavare la farina, alimento di base per molte ricette del mondo occidentale.

I vantaggi che derivano da questa “rivoluzione” sono notevoli. È incredibile come questo inaspettato alimento sia una fonte inesauribile di proteine. Gli esperti hanno confermato che gli insetti utilizzati per fini alimentari contengono una bassissima quantità di grassi e forniscono un elevato apporto di proteine, calcio, ferro e vitamina B12. Per i dettagli è possibile leggere qui.

Da un punto di vista ecologico si ha un basso impatto ambientale. Infatti l’allevamento intensivo di insetti comporta un minore utilizzo e un minore “sacrificio” rispetto al tradizionale allevamento di animali da macello. Su questo punto è stato notato infatti che gli insetti tendono a riprodursi più velocemente rispetto agli animali da allevamento.

Un aspetto che ancora invece destabilizza il possibile consumo è legato al fatto che la farina di insetti ha ancora un prezzo molto elevato rispetto alle tradizionali farine. Essendo un prodotto così innovativo e rivoluzionario, le aziende hanno dovuto investire ingenti somme per la ricerca e lo sviluppo.

Il web impazzito per il nuovo alimento

Navigando sul web, si può notare come questo campo ha iniziato ad incuriosire i consumatori. Oggi è possibile notare molti negozi online di vendita di farina di insetti e blog che spiegano praticissime ricette. In definitiva, la farina di insetti sembra al momento essere il principale alimento per il futuro.

Approfondimento

Nessuno lo conosce ma è questo il piatto venezuelano più apprezzato e leggero con soli 3 ingredienti che farà impazzire tutti.