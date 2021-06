I 5 consigli d’oro rivelati dai risparmiatori più attenti per superare questo momento di crisi

Su Proiezionidiborsa abbiamo dedicato una marea di articoli sul tema del risparmio. Dai consigli più spiccioli a vere e proprie dritte su come salvare cifre più consistenti.

In realtà, il momento non è dei più semplici per permetterci distrazioni che potrebbero letteralmente costarci care. La crisi scatenata dalla pandemia purtroppo non si è limitata al solo ambito medico. L’economia ha registrato forti danni con interi settori completamente spazzati via e milioni di posti di lavoro andati in fumo.

Chi ha mantenuto il proprio lavoro ha potuto tirare un respiro di sollievo ma anche in questi casi i sacrifici in termini di denaro non sono poi così leggeri.

Per la restante buona parte degli italiani invece è successo l’inevitabile. Con la perdita del posto di lavoro tutto è diventato difficile se non quasi impossibile. Pagare un affitto, i servizi essenziali, la spesa sono tutte attività che ci fanno restare svegli la notte.

Per questi motivi prestiamo attenzione ai 5 consigli d’oro rivelati dai risparmiatori più attenti per superare questo momento di crisi.

Il mutuo è utilizzato da molti italiani per l’acquisto della prima casa ed incide pesantemente sul budget mensile. Se abbiamo un mutuo a tasso variabile, rechiamoci nella nostra banca e chiediamo il ricalcolo degli interessi. Oppure se la nostra banca non ci sembra conveniente, trasferiamo il mutuo ad altre banche.

Andiamo al fronte spesa alimentare. In molti non sono a conoscenza dei c.d. gruppi di acquisto solidali o GAS. Questo recente tipo di compravendita si basa su acquisti di gruppo di prodotti a basso prezzo provenienti direttamente da piccoli produttori. Inoltre per chi vuole risparmiare parecchio è utile prendere parte alle varie campagne di fedeltà ad esempio con le tradizionali schede punti, sconti, bonus.

Per gli amanti delle news e dei giornali, il risparmio si realizza leggendo dei giornali online, come ad esempio il nostro (si, stiamo già risparmiando).

Infine è veramente fondamentale controllare, e nel caso fosse necessario anche tagliare, ogni singola spesa. Magari registrando anche entrate e uscite mensili. Indispensabile per avere la percezione reale di quanto si sta spendendo e dove si potrebbe risparmiare.

Risparmiare è un arte difficile solo se non si seguono i 5 consigli d’oro rivelati dai risparmiatori più attenti per superare questo momento di crisi.