La voglia di festeggiare con le giuste attenzioni dopo mesi di chiusura è veramente grandissima. I prossimi mesi ospiteranno un gran numero di occasioni di festa dopo la diffusione delle prime linee guida per l’organizzazione delle cerimonie. La Redazione di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa desidera fornire alle Lettrici qualche utile consiglio al riguardo. Quindi ecco i capi straordinari e gli abbinamenti geniali su cui puntare per non passare inosservate durante feste e cerimonie.

I colori su cui puntare

Prima di affrontare i capi e i modelli che tutte dovrebbero possedere per affrontare con stile qualunque cerimonia, ecco i colori sui cui puntare. Terra di Siena, salmone, terracotta, azzurro, carta da zucchero, rosa antico e avorio sono i colori per non sbagliare. Le ultime tendenze vogliono un ritorno a colori tenui o a tonalità calde che richiamino elementi naturali. È possibile mescolare queste tonalità oppure abbinarle a tinte della stessa cromia ma più intense. Ad esempio è incredibile l’accostamento tra il rosa antico e il rosso acceso.

Quali capi possedere

Suggeriamo di puntare molto su abiti freschi e colorati. La lunghezza del vestito dipenderà esclusivamente dalla propria fisicità e dalle zone da voler valorizzare. Incroci e fiocchi sulla schiena sono perfetti se realizzati su abiti in satin.

Il satin è la vera chicca per la prossima estate perché fresco e versatile. Per un look più comodo e adatto anche alle donne più adulte consigliamo di puntare su un pantalone a sigaretta. Basterà abbinare un top magari modello body o una blusa annodata intorno al collo.

L’immancabile scarpa mule

Impossibile non aver visto almeno una vetrina piena di questa tipologia di scarpa. Il sandalo mule è la vera scoperta di questa primavera-estate. Si tratta di una comune scarpa sabot con il tacco e una fascia molto larga sulla parte superiore del piede. La Redazione fornisce qualche informazione in più su queste eccezionali scarpe che uniscono comodità ed eleganza in questa guida precedente.

Per cerimonie di giorno basta puntare sul lino

Non tutti festeggiano le loro ricorrenze durante la sera. Un battesimo, una cresima o anche un matrimonio di giorno richiedono un look meno appariscente ma comunque di classe. Suggeriamo allora d’indossare un pantalone a palazzo in lino bianco o beige da abbinare a una camicetta Oxford o rosa confetto tenuta nei pantaloni. Ecco i capi straordinari e gli abbinamenti geniali su cui puntare per non passare inosservate durante feste e cerimonie.