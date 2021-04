Per gli utenti di WhatsApp è in vista un grande pericolo. L’incubo, per moltissimi, è di vedersi bloccare WhatsApp nello scambio di messaggi e successivamente di vedersi cancellare l’account. Un rischio imminente che può essere scongiurato in un solo modo. Attenzione a WhatsApp perché si bloccherà se non si esegue questa operazione. Ecco cosa occorre fare per scongiurare questo blocco.

Come guadagna WhatsApp

Entro qualche settimana molti rischiano di non potere più utilizzare il loro profilo WhatsApp. Per una questione di privacy. Spieghiamo meglio di cosa si tratta. Iniziamo col ricordare che WhatsApp è un sistema di messaggistica online che appartiene a Facebook. Sia WhatsApp, che Facebook, sono totalmente gratuiti e quindi basano il loro business esclusivamente sugli introiti pubblicitari. Facebook utilizza i dati contenuti nei profili degli utenti per offrire un servizio di profilazione a chi vuole fare pubblicità sul social network.

Attenzione a WhatsApp perché si bloccherà se non si esegue questa operazione

Da maggio Facebook ha deciso di servirsi anche dei profili degli utenti di WhatsApp. In che modo verranno raccolti questi dati? Saranno raccolti i dati personali dei profili privati che chattano con profili WhatsApp Business, ovvero quelli aziendali. Le aziende con profilo Business potranno salvare le conversazioni con gli utenti privati. Quindi, immaginiamo un utente con un profilo WhatsApp privato, che inizia una chat con un utente con profilo Business. Lo potrebbe fare per chiedere informazioni, o per ricevere un servizio gratuito. Secondo il regolamento, che entrerà in vigore dal 15 maggio, l’azienda potrà salvare i dati che venissero forniti dall’utente nell’ambito dello scambio di messaggi.

Entro il 15 maggio scatterà il blocco senza consenso alla privacy

La possibilità del blocco scatta in questa fase. Infatti, un utente privato può impedire che i suoi dati vengano utilizzati da un profilo Business. E come? Semplicemente non aderendo alle nuove regole della privacy di WhatsApp. Sarà sufficiente non aderire e questo impedirà agli utenti Business di utilizzare le informazioni ricavate nell’interazione con l’utente privato. Peccato però che non aderendo, le funzioni di WhatsApp saranno fortemente limitate. Per un certo periodo si potranno fare e ricevere chiamate, ma non si potranno più inviare e ricevere messaggi. Dopo 120 giorni l’account sarà eliminato. Perché chi non accettasse le nuove regole della privacy, sarebbe considerato un utente inattivo.

Ecco perché molti stanno fuggendo da WhatsApp e stanno migrando su Telegram.

Noi europei saremo salvi?

Ma ci potrebbe essere un’ancora di salvataggio. Queste nuove regole, che entreranno in vigore per 2 miliardi di utenti, potrebbero non valere o valere solo in parte per gli europei. Infatti da noi vige il regolamento GDPR che impone alle aziende regole molto precise per il trattamento dei dati personali. Normativa che dovrebbe valere sia per WhatsApp che per le aziende che utilizzano WhatsApp Business.