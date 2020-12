Scegliere il menù di Natale è sempre un’impresa. Dopo aver cercato ricette su ricette per le portate principali, non abbiamo proprio più la forza di spremere la nostra fantasia per il dolce. Spesso allora si sceglie di portare a tavola i classici pandori o panettoni. Questi, anche se buonissimi, non stupiscono più nessuno.

Se questo anno vogliamo servire un dolce diverso e buonissimo, dobbiamo assolutamente seguire questa ricetta. Oggi, infatti, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare uno squisito dolce invernale dal gusto inimitabile perfetto per la tavola natalizia. Stiamo parlando della Charlotte alle pere. Vediamo come fare!

Ingredienti

Per preparare la buonissima Charlotte alle pere serviranno:

1 kg di pere;

600 g di pane raffermo;

mezzo bicchiere di vino bianco secco;

zucchero vanigliato q.b.;

scorza di limone q.b.;

chiodi di garofano q.b.;

Per la pasta frolla gli ingredienti invece sono:

200 g di farina 00;

3 tuorli di uovo medio;

90 g di zucchero;

100 g di burro;

sale q.b.

Uno squisito dolce invernale dal gusto inimitabile perfetto per la tavola natalizia

Iniziare preparando la pasta frolla. Mettere nel mixer la farina e il burro. Azionare il mixer affinché gli ingredienti si mischino. Quindi fermarlo e aggiungere le uova e lo zucchero. Aggiungere anche un pizzico di sale. Far ripartire il mixer. Quando gli ingredienti si sono amalgamati, spegnerlo e togliere l’impasto dal mixer. Continuare a impastare a mano fino ad avere una palla omogenea e liscia. Coprire con un canovaccio e far riposare per 30 minuti.

Sbucciare le pere e tagliarle a pezzetti. Mettere le pere in un tegame. Aggiungere una spolverata di zucchero vanigliato, la scorza di limone e alcuni chiodi di garofano. Far cuocere a fuoco medio dopo aver bagnato il tutto con il vino bianco secco. Nel frattempo ungere lo stampo con il burro e foderarlo con la pasta frolla. Quindi fare uno strato di fettine sottili di pane raffermo. Togliere le pere dal fuoco e passarle al setaccio. Versare il composto di pere nello stampo. Se il composto è molto liquido, fare uno strato di pane raffermo una volta arrivati a metà dello stampo. Quindi chiudere la Charlotte con un disco di pasta frolla. Cuocere il dolce in forno a 140°C fino a che la pasta frolla non diventi dorata scura.

Ecco servito uno squisito dolce da portare in tavola a Natale e non solo!