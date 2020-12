Il mondo si divide in due categorie: chi ama i tappeti e chi li odia. Se facciamo parte della prima categoria, forse sappiamo già molto riguardo a questi oggetti. Spesso, però, siamo confusi sul dove sia meglio posizionare i tappeti. Dove stanno meglio in salotto? E possono essere messi bagno?

I modi in cui è possibile posizionare i tappeti sono moltissimi. Inoltre, ognuno di noi ha i propri gusti e le proprie preferenze a riguardo. Se però navighiamo al buio sul posizionamento dei tappeti, non preoccupiamoci. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa ci daranno consigli a riguardo. Ecco dove mettere i tappeti nelle varie stanze di casa!

Le stanze in cui è essenziale

Un gigantesco sì al tappeto in salotto, qualunque tipo di pavimento abbiamo. Per questa stanza ci sono due possibilità. Possiamo optare per un tappeto rettangolare piccolo e lungo più o meno quanto il divano. Posizioniamolo davanti al divano e facciamo attenzione a non porvi sopra poltrone e tavolini. Se invece preferiamo tappeti grandi, assicuriamoci che sia grande abbastanza da occupare lo spazio sotto a divano, poltrone e tavolino.

Sì anche al tappeto in camera da letto. Se abbiamo molto spazio possiamo posizionare un tappeto grande sotto a letto e comodini. Altrimenti, scegliamo due piccoli tappeti rettangolari da mettere ai lati del letto. In questo modo ogni mattina potremo mettere i piedi su una superficie calda e confortevole!

Ecco dove mettere i tappeti nelle varie stanze di casa

Anche se non è essenziale, possiamo posizionare i nostri tappeti anche nelle altre stanze. Per esempio, possiamo metterne uno nell’ingresso. Se questo è stretto e lungo, scegliamo un tappeto rettangolare e di colore chiaro. In questo modo questo ambiente sembrerà più grande! Se invece l’ingresso è quadrato, posizioniamo al centro un tappeto rotondo!

Anche nel bagno è possibile mettere uno o più tappeti. In questo caso, è opportuno posizionarne uno davanti al lavandino e, se ci sta, uno davanti alla doccia o vasca da bagno. Scegliamo modelli impermeabili o comunque facilmente lavabili. Non mettiamo quindi in bagno gli antichi tappeti persiani costati un occhio della testa!