Il pandoro e il panettone sono i dolci simbolo del Natale. Solitamente vengono comprati nei negozi o direttamente dai produttori e sono amati da tutta la famiglia. Quest’anno perché non cimentarsi con la ricetta del pandoro fatto in casa buono da leccarsi i baffi? Certo, gli ingredienti sono molti e la preparazione del pandoro è lunga. Tutta la fatica verrà poi ripagata dalla bontà del risultato! Vediamo come fare.

Ingredienti per 4 persone

Gli ingredienti necessari per la preparazione della biga sono:

30 g di farina manitoba;

4 g di lievito di birra;

20 g di acqua.

Per il primo impasto del pandoro serviranno:

60 g di farina manitoba;

55 g di biga;

5 g di lievito di birra;

15 g di zucchero bianco;

1 uovo piccolo.

Per il secondo impasto gli ingredienti sono:

140 g di farina manitoba;

60 g di zucchero bianco;

2 uova piccole;

1 tuorlo;

7 g di miele d’acacia;

85 g di burro;

1 baccello di vaniglia;

Scorza di limone q.b.;

La ricetta del pandoro fatto in casa buono da leccarsi i baffi

Iniziare preparando la biga che servirà da pre-impasto. Prendere un piccolo contenitore e versare farina, lievito e acqua. Mescolare con le mani fino a ottenere un impasto liscio. Coprire con un panno e lasciar riposare per tutta una notte fuori dal frigo.

La mattina seguente preparare il primo impasto. Prendere una ciotola molto capiente e versarvi la farina, la biga, lo lievito e un uovo. Impastare preferibilmente utilizzando una planetaria con gancio. Altrimenti procedere a mano. Quando l’impasto è liscio e omogeneo, ripiegarlo su se stesso con le mani. Tirarne un lembo e ripiegarlo sul corpo principale e ripetere l’operazione diverse volte. Quindi riportare l’impasto nella ciotola e lasciar riposare per circa 2 ore coperto da un panno.

Togliere il burro dal frigo cosicché si ammorbidisca. Dopo 2 ore aggiungere all’impasto farina, zucchero, miele, vaniglia e della scorza di limone. Quindi iniziare a impastare sempre preferibilmente con una planetaria con gancio. Aggiungere un uovo alla volta e dunque il tuorlo. Quando l’impasto sembra liscio e omogeneo aggiungere anche il burro ammorbidito. Ripiegare su se stesso l’impasto così come fatto prima e quindi realizzare una palla liscia. Prendere uno stampo da pandoro e imburrarlo. Mettere all’interno la palla di impasto creata e lasciar riposare per 10-12 ore. Quindi cuocere per circa 55 minuti in forno statico preriscaldato a 150°C. Ed ecco pronto il pandoro fatto in casa!